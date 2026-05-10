Erradican matas de marihuana valoradas en Q53 millones

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este domingo, 10 de mayo de 2026, que localizó y erradicó más de 107 mil matas de marihuana en los caseríos Ixmucané y Los Aposentos, del municipio de Las Cruces, en el departamento de Petén.
Según las estimaciones de la PNC las plantaciones encontradas e incineradas tienen un avalúo que asciende a un total de Q53 millones 926 mil. El Ministerio de Gobernación publicó el dato en sus canales oficiales, asegurando que esta acción representa que "la PNC asestó un fuerte golpe al narcotráfico en Petén".
En las imágenes del procedimiento, se pudo apreciar que varios agentes de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) trabajaron en los terrenos donde estaba plantada la marihuana. Los agentes trabajaron con machetes y bastones para cortar las plantas.
Posteriormente, los expertos reunieron las plantas de marihuana en un punto céntrico de los terrenos para prenderles fuego. En el procedimiento, los policías utilizaron un líquido inflamable para que la incineración fuera más rápida.
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Más acciones de erradicación de marihuana
El Ejército de Guatemala también reportó que participó en otro procedimiento similar en el mismo municipio. Las fuerzas armadas indicaron que sus efectivos quemaron un total de 105 mil 260 matas de marihuana en un operativo que contó con coordinación interinstitucional con las fuerzas de seguridad civil.
"Estas acciones forman parte de las estrategias implementadas por el Gobierno de Guatemala en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, fortaleciendo la seguridad y el Estado de Derecho en el país", argumentaron las fuerzas armadas.
Cabe destacar que en ninguno de los casos se reportaron personas capturadas.
Cabe destacar que en ninguno de los casos se reportaron personas capturadas. Las autoridades no descartaron continuar con estos procedimientos para combatir el narcotráfico en el territorio nacional.
Los guatemaltecos pueden llamar al teléfono 110 para realizar denuncias ciudadanas; además, la PNC puso al servicio del país la línea 1531 en donde se pueden denunciar malas prácticas policiales, como el cobro de sobornos.