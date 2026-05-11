 Pobladores bloquean paso en ruta CITO-180, en Retalhuleu
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Pobladores bloquean paso en ruta CITO-180, en Retalhuleu

Los manifestantes mantienen presencia en ambos sentidos de la vía.

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Bloqueo en San Felipe, Retalhuleu., Emisoras Unidas Departamentales
Bloqueo en San Felipe, Retalhuleu. / FOTO: Emisoras Unidas Departamentales

Un grupo de personas mantiene un bloqueo desde horas de la madrugada de este lunes, 11 de mayo, en el kilómetro 189 de la ruta CITO-180, en jurisdicción de San Felipe, en el departamento de Retalhuleu. La medida se implementó para hacer una serie de peticiones a las autoridades.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que los manifestantes mantienen presencia en ambos sentidos de la carretera, por lo que el paso vehicular está cerrado por completo, generando un fuerte impacto en el tránsito en el sector.

De acuerdo con la información, se trata de un grupo de vecinos que permanece en una de las salidas del municipio hacia el occidente del país para expresar su rechazo por el supuesto incumplimiento de acuerdos alcanzados con la Gobernación Departamental. Sin embargo, no se ha profundizado en los temas específicos que están solicitando.

Los pobladores se instalaron desde las 05:00 horas de este lunes y no permiten el paso hacia las comunidades de Tierra Colorada y otras aledañas. Las filas de vehículos, principalmente de transporte pesado, alcanzan al menos 3 kilómetros, lo que está impactando en el comercio en el sector y el desarrollo de las actividades cotidianas de los habitantes.

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