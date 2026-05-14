casos relevantes gestión de Consuelo Porras en el MP

Desde que Consuelo Porras llegó al cargo en 2018, distintos sectores nacionales e internacionales han señalado tanto avances institucionales como cuestionamientos por el rumbo de casos anticorrupción y procesos contra operadores de justicia, periodistas y actores políticos.
Porras asumió la dirección de la institución en mayo de 2018, durante el gobierno de Jimmy Morales. Posteriormente, fue reelegida en 2022 por el presidente Alejandro Giammattei para un segundo período.
Su administración coincidió con el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), hecho que redefinió el panorama de investigaciones de corrupción en el país.
Algunos de los casos relevantes
"Caso Odebrecht"
Uno de los expedientes más relevantes que continuó bajo esta administración fue el relacionado con la constructora brasileña Odebrecht. El caso trató sobre el pago de sobornos a funcionarios guatemaltecos para la adjudicación de obras de infraestructura. Las investigaciones involucraron a exfuncionarios y empresarios señalados de asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho. Aunque el caso avanzó judicialmente en determinados momentos, organizaciones civiles criticaron retrasos y cambios en la estrategia investigativa.
Caso "Comisiones paralelas 2020"
El denominado caso "Comisiones paralelas 2020" expuso presuntas negociaciones irregulares para influir en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones. La investigación involucró al ex secretario presidencial Gustavo Alejos y derivó en allanamientos y análisis de reuniones sostenidas con aspirantes a magistrados. El proceso fue considerado clave para evidenciar redes de influencia dentro del sistema judicial.
Investigación contra periodistas y operadores de justicia
Durante la administración Porras también cobraron notoriedad los procesos contra fiscales anticorrupción, jueces y periodistas.
Entre los casos más conocidos figura el proceso contra José Rubén Zamora, fundador de "elPeriódico", acusado de lavado de dinero. Diversas organizaciones internacionales de prensa señalaron preocupación por posibles limitaciones a la libertad de expresión, mientras el MP sostuvo que actuó conforme a la ley.
Asimismo, varios exfiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad salieron del país o enfrentaron procesos judiciales. Entre ellos destacó Juan Francisco Sandoval, destituido en 2021.
Caso "Semilla" y proceso electoral de 2023
Otro expediente de alto impacto fue la investigación relacionada con el partido Movimiento Semilla durante el proceso electoral de 2023.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad promovió acciones por presuntas irregularidades en la conformación del partido, lo que generó tensiones políticas y críticas de organismos internacionales que señalaron riesgos para la transición democrática. El caso adquirió relevancia internacional debido a que coincidió con la victoria electoral de Bernardo Arévalo.
Reacciones nacionales e internacionales
La gestión de Porras generó posiciones divididas. Mientras sectores afines a ella han defendido la autonomía del MP y la persecución penal de diversos delitos, organizaciones civiles, Gobiernos extranjeros y organismos internacionales han cuestionado acciones consideradas selectivas o dirigidas contra actores anticorrupción.
De hecho, Estados Unidos la incluyó en la llamada Lista Engel, argumentando supuestos actos que socavaban procesos democráticos y contra la corrupción.