Controlan incendio en Centro de Atención Permanente de Panzós

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó que este jueves, 14 de mayo, se registró un incendio en el Centro de Atención Permanente (CAP) del municipio de Panzós, en Alta Verapaz. No se reportaron personas heridas, pero sí múltiples daños materiales.
Por medio de un comunicado, la cartera expuso que el fuego fue controlado oportunamente gracias a la rápida intervención de cuerpos de socorro, autoridades locales y vecinos de comunidades cercanas.
De acuerdo con la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) de Alta Verapaz, el siniestro se originó por un cortocircuito. Las autoridades indicaron que, debido a la pronta respuesta de los equipos de emergencia y del personal del centro asistencial, únicamente se reportaron daños estructurales y no hubo pérdidas humanas.
Tras controlar el fuego, un equipo técnico de la DDRISS inició la evaluación de los daños materiales ocasionados en las instalaciones del CAP, con el objetivo de determinar las reparaciones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios de salud en el municipio.