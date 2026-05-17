Salvadoreño expulsado del país por ser presunto pandillero

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que un ciudadano de origen salvadoreño fue capturado en la colonia El Recreo, zona 4 de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez y fue expulsado hacia su país de origen. Investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (DIPANDA) identificaron al detenido únicamente como Pedro, de 32 años, alias "El Seco" y/o "Espanto".
Las autoridades indicaron que la captura del salvadoreño se logró ejecutar después de hacer varias coordinaciones con el Centro Antipandillas Transaccional (CAT) de El Salvador. Esa entidad permitió establecer la verdadera identidad del detenido y por ello determinaron que pertenece a la pandilla del Barrio 18.
Según el historial de la PNC, Pedro fue capturado en flagrancia durante septiembre de 2019 en la calzada Santa Lucía Norte, Antigua Guatemala, cuando presuntamente pretendía recoger dinero de extorsión. Asimismo, el detenido registra antecedentes en El Salvador por posesión y tenencia de drogas, desde el 9 de diciembre de 2012, informó la PNC.
La PNC informó que el apresado fue trasladado bajo medidas de seguridad hacia la frontera San Cristóbal, departamento de Jutiapa, para su expulsión del territorio nacional a su país. El sindicado fue entregado a las autoridades de la Policía Nacional Civil de El Salvador.
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Salvadoreño presentó datos falsos
La PNC informó que el ciudadano salvadoreño intentó escapar al notar la presencia policial, pero al ser copado, intentó dar datos falsos para eludir la detención. No obstante, las autoridades lograron acceder a los datos reales para entregarlo a la instancia correspondiente del vecino país.