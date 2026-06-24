Adolescente es rescatado tras caer a río en Alta Verapaz

Los cuerpos de socorro y pobladores del barrio Chanché, en el municipio de Tactic, Alta Verapaz, lograron rescatar con vida a un adolescente de 17 años que había caído a un río. Las labores se llevaron a cabo en horas de la madrugada de este miércoles, 24 de junio.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas se comunicaron los vecinos del sector para reportar que, por causas no establecidas, esta persona había quedado atrapada en las aguas, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas iniciaron de inmediato con el rastreo en la zona y, con el apoyo de comunitarios, lograron ubicar y rescatar al menor. Posteriormente, fue extraído hacia la superficie.
Tras ser evaluado, el paciente fue trasladado a por los socorristas hacia la emergencia de un centro asistencial para recibir atención médica.
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Debido a las fuertes lluvias de la tarde del pasado lunes, 22 de junio, un menor fue arrastrado por una correntada en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, informaron los Bomberos Municipales.
De acuerdo con los socorristas, el niño de 13 años quedó atrapado entre la fuerte corriente de agua y fue arrastrado hacia una cuneta en la entrada a la colonia Santa Elena II.
Los Bomberos Municipales lograron extraer a la víctima de esa zona y le aplicaron maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar); sin embargo, se confirmó su deceso por asfixia por inmersión.
El pronóstico meteorológico para los próximos días señala que se continuarán presentando precipitaciones en la mayor parte del país. Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía a tener precaución durante la temporada de lluvias y evitar acercarse a áreas con pasos de agua que podrían poner en riesgo sus vidas.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7