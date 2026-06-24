Consternación en El Estor, Izabal, por fallecimiento de niño

La población del municipio de El Estor, Izabal, ha expresado su profunda consternación por el fallecimiento de un niño de 10 años ocurrido recientemente en esa localidad. Con el paso de los días, los pronunciamientos para lamentar su pérdida no solo se han limitado a esa localidad, sino en general en el país.
Se trata de César Tiul, quien residía en el mencionado sector y cuyo caso captó la atención porque se hicieron denuncias públicas de parte de sus familiares sobre posibles agresiones que habría sufrido a manos de algunos compañeros de estudio.
Los testimonios compartidos por los medios locales mencionaban que el lunes de la semana pasada, el niño habría sido interceptado por dos estudiantes de la escuela local a la que él también asistía. Según el relato, los menores presuntamente lo sujetaron de los brazos y lo agredieron físicamente.
Algunas publicaciones refieren que los hechos ocurrieron en cercanías del establecimiento educativo, justo después de que finalizara la jornada de clases, pero otras mencionan que se dieron por la tarde cuando el menor salió de su hogar para ir a hacer compras a una tienda.
Señalan también que aproximadamente dos días después de lo ocurrido, César presentó problemas de salud, incluido fuerte dolor e inflamación en una de sus piernas, por lo que les comentó a sus padres lo que le había ocurrido y fue ingresado a un centro asistencial donde posteriormente falleció.
Piden esclarecer el caso
Ante la lamentable pérdida de la vida del menor, los familiares, vecinos y miembros de la comunidad en general han expresado su conmoción y han solicitado a las autoridades que investiguen el caso y se establezca qué fue lo que realmente ocurrió.
También buscan que se deduzcan las responsabilidades correspondientes pues, según los testimonios compartidos por los medios locales, no sería la primera vez que el niño era víctima de agresiones verbales y físicas por parte de los presuntos responsables.