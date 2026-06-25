Tres heridos tras colisión de bus y vehículo en Mixco

Tres personas resultaron lesionadas en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la mañana de este jueves, 25 de junio, en el bulevar El Caminero, zona 6 de Mixco, Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por los cuerpos de socorro, en el referido sector colisionaron un bus urbano de la ruta Express Mixco y un vehículo particular. Las causas del percance no han sido establecidas.
Los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia. Trasladaron varias unidades al mencionado punto luego de que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un hecho vial que había ocurrido en el sector.
Los técnicos en urgencias médicas les brindaron atención prehospitalaria a tres personas que resultaron afectadas. Presentaban golpes leves y crisis nerviosa, pero no fue necesario su ingreso a un centro asistencial.
Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para el seguimiento del caso.
En el área se mantiene presencia de las fuerzas de seguridad y autoridades de tránsito que trabajan para restablecer la circulación vehicular.
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Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026
Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), entre enero y febrero de 2026 se registraron 1 mil 368 percances viales que dejaron 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.
Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidentes de tránsito se realizan operativos en los cuales se han impuesto más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.
La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.
"Este es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública y el Departamento de Tránsito ha intensificado operativos en puntos estratégicos a nivel nacional", informó Santizo.
La portavoz indicó que las acciones preventivas de accidentes de tránsito se ejecutan con el apoyo de nueve delegaciones de la PNC y en ese período sumaron un total de un mil 847 operativos. Asimismo, reveló que con esas acciones han identificado más de 44 mil vehículos e igual número de personas.