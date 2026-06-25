Guatemala Ofrece Asistencia Consular a Venezuela Tras Terremoto

Guatemala manifestó su respaldo a Venezuela luego del fuerte sismo de magnitud 7.1 que sacudió ese país la mañana del miércoles 24 de junio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala informó que no existen reportes de ciudadanos guatemaltecos entre las personas afectadas y confirmó la activación inmediata de líneas consulares de emergencia para brindar asistencia o protección a sus compatriotas en Venezuela.
El Minex anunció que los guatemaltecos que se encuentren en territorio venezolano pueden solicitar ayuda o reportar cualquier situación a través de los números +58 414 17 56 027 y +506 6892 0971.
La Cancillería remarcó que permanece al tanto del desarrollo del evento sísmico y mantiene comunicación con las redes consulares para garantizar atención a posibles connacionales afectados.
En un mensaje oficial, el Gobierno de Guatemala, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su solidaridad con la población venezolana y reiteró su disposición para apoyar en la protección de sus ciudadanos en el extranjero.
El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su solidaridad con el pueblo venezolano ante el terremoto de magnitud 7.1 registrado hoy en ese país. Hasta el momento, no se tiene reporte de connacionales que hayan resultado afectados. La... — MINEX Guatemala ?? (@MinexGt) June 25, 2026
Sismo y réplicas dejan saldo trágico
Las autoridades venezolanas confirmaron que la serie de terremotos alcanzó magnitudes de 7.5 y 7.2, además del sismo principal de 7.1. De acuerdo con los reportes oficiales, se registraron al menos 32 réplicas tras el movimiento inicial.
Hasta ahora, la cifra de víctimas asciende a 164 muertos y 971 personas heridas. Los equipos de emergencia continúan los trabajos de rescate entre los escombros de varios edificios que colapsaron como resultado del evento sísmico, mientras la búsqueda de sobrevivientes sigue siendo una prioridad para las autoridades venezolanas.
En respuesta a la catástrofe, el gobierno de Venezuela anunció la creación de un fondo especial de 200 millones de dólares destinados exclusivamente a la reconstrucción de las regiones más golpeadas por el sismo. El objetivo es acelerar la rehabilitación de viviendas, infraestructura y servicios afectados a lo largo del territorio nacional.
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó la movilización de equipos de búsqueda y rescate urbano de la comunidad internacional, sumados al despliegue de un equipo de respuesta rápida en el terreno.
El jefe humanitario del organismo sostuvo una reunión con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para evaluar en detalle las necesidades urgentes y planificar la distribución de la ayuda.