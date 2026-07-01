 Detenido por agredir a su pareja en Chimaltenango

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
87
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Nacionales

Detienen a señalado de agredir a su pareja en Chimaltenango

La PNC intervino tras recibir una denuncia sobre un caso donde una mujer estaba siendo atacada.

Compartir:
., PNC
. / FOTO: PNC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las fuerzas de seguridad confirmaron la captura de un hombre señalado de agredir a su conviviente dentro de su vivienda ubicada en la entrada de la colonia Santa Isabel, sector 1, zona 2 del departamento de Chimaltenango.

De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), a la línea telefónica 110 de la institución ingresaron alertas con respecto a un caso de agresión física que estaba ocurriendo, por lo que los agentes de la comisaría 73 se presentaron al lugar.

"Al llegar al inmueble, los policías sorprendieron al individuo atacando a la víctima con un tubo metálico y un ratch, por lo que fue reducido al orden", detalla el informe emitido por la institución.

Asimismo, destaca que la rápida reacción de los uniformados permitió la captura del hombre de 59 años, señalado de agredir a su conviviente. El individuo fue reducido al orden y puesto a disposición del juzgado correspondiente.

Mientras tanto, la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Chimaltenango, donde recibe atención médica.

La Policía Nacional Civil reiteró a la población la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia a los números 110 y 1561.

* Le puede interesar:

Hombre muere tras caer al río durante jornada de pesca en Escuintla

La persona presentó complicaciones de salud que generaron que cayera al afluente.

Tribunal condena a 40 años de prisión a hombre por femicidio de su pareja

En marzo de 2026, el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer de Quiché condenó a 40 años de prisión inconmutables a un hombre que fue hallado culpable de quitarle la vida a su esposa. El crimen ocurrió en enero de 2025.

De acuerdo con la información compartida por el Ministerio Público (MP), este caso fue investigado por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio. El personal presentó ante los jueces las pruebas suficientes para respaldar la responsabilidad de Mario Suy en la muerte de su pareja, Josefa Serse Panjoj, de 38 años.

"Se logró demostrar que el ahora sentenciado es el responsable del femicidio de esta persona", detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.

Agregó que, según las pruebas, Suy se encontraba en el interior de un inmueble en Chichicastenango, Quiché, y al ingresar su conviviente al lugar se abalanzó sobre ella con un arma blanca causándole heridas de gravedad en el abdomen que le provocaron la muerte al ingresar a un centro asistencial.

En Portada

Walter Mazariegos confirma inicio de un nuevo período como rector de la Usact
Nacionales

Walter Mazariegos confirma inicio de un nuevo período como rector de la Usac

11:01 AM, Jul 01
Grupos a favor y en contra de Mazariegos protestan en Usact
Nacionales

Grupos a favor y en contra de Mazariegos protestan en Usac

10:45 AM, Jul 01
PNC reforzará seguridad por pago del Bono 14t
Nacionales

PNC reforzará seguridad por pago del Bono 14

09:04 AM, Jul 01
Cuba inicia el retiro de su brigada de colaboradores sanitarios de Guatemalat
Nacionales

Cuba inicia el retiro de su brigada de colaboradores sanitarios de Guatemala

08:24 AM, Jul 01
Hombre muere tras caer al río durante jornada de pesca en Escuintlat
Nacionales

Hombre muere tras caer al río durante jornada de pesca en Escuintla

10:05 AM, Jul 01

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolCopa del MundoEstados UnidosMéxicoredes socialesBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar