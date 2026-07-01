Detenido por agredir a su pareja en Chimaltenango

Las fuerzas de seguridad confirmaron la captura de un hombre señalado de agredir a su conviviente dentro de su vivienda ubicada en la entrada de la colonia Santa Isabel, sector 1, zona 2 del departamento de Chimaltenango.
De acuerdo con el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), a la línea telefónica 110 de la institución ingresaron alertas con respecto a un caso de agresión física que estaba ocurriendo, por lo que los agentes de la comisaría 73 se presentaron al lugar.
"Al llegar al inmueble, los policías sorprendieron al individuo atacando a la víctima con un tubo metálico y un ratch, por lo que fue reducido al orden", detalla el informe emitido por la institución.
Asimismo, destaca que la rápida reacción de los uniformados permitió la captura del hombre de 59 años, señalado de agredir a su conviviente. El individuo fue reducido al orden y puesto a disposición del juzgado correspondiente.
Mientras tanto, la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Nacional de Chimaltenango, donde recibe atención médica.
La Policía Nacional Civil reiteró a la población la importancia de denunciar cualquier hecho de violencia a los números 110 y 1561.
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Tribunal condena a 40 años de prisión a hombre por femicidio de su pareja
En marzo de 2026, el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer de Quiché condenó a 40 años de prisión inconmutables a un hombre que fue hallado culpable de quitarle la vida a su esposa. El crimen ocurrió en enero de 2025.
De acuerdo con la información compartida por el Ministerio Público (MP), este caso fue investigado por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio. El personal presentó ante los jueces las pruebas suficientes para respaldar la responsabilidad de Mario Suy en la muerte de su pareja, Josefa Serse Panjoj, de 38 años.
"Se logró demostrar que el ahora sentenciado es el responsable del femicidio de esta persona", detalló el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.
Agregó que, según las pruebas, Suy se encontraba en el interior de un inmueble en Chichicastenango, Quiché, y al ingresar su conviviente al lugar se abalanzó sobre ella con un arma blanca causándole heridas de gravedad en el abdomen que le provocaron la muerte al ingresar a un centro asistencial.