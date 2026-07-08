 Capturan a implicados en secuestro de odontólogo

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Capturan a implicados en secuestro de odontólogo

Las tres personas sospechosas están siendo trasladadas a tribunales.

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Imagen ilustrativa, de archivo: EU
Imagen ilustrativa / FOTO: de archivo: EU
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Las autoridades reportaron este miércoles, 8 de julio, la captura de tres personas que presuntamente estarían implicadas en el caso del secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo. Los sindicados están siendo trasladados hacia la Torre de Tribunales.

Murillo permanece desaparecido desde el pasado 28 de mayo de 2025. La fiscalía sostiene que el sospechoso de liderar a los secuestradores le dio seguimiento al profesional ese día, cuando viajaba hacia su clínica en el sector del Jocotillo, municipio de Villa Canales, departamento de Guatemala.

Cuando el odontólogo transitaba por la carretera a El Salvador, fue interceptado por personas que viajaban en distintos vehículos y después del hecho, los victimarios llamaron a la familia para exigir el pago del rescate que ascendía a Q5 millones.

Cinco personas a juicio por caso de secuestro de odontólogo

El Juzgado de Mayor Riesgo B resolvió este viernes, 15 de mayo, enviar a juicio a cinco personas por su presunta participación en la desaparición y secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo. Los hechos ocurrieron hace un año y todavía es incierto el paradero del profesional.

Durante la audiencia, que se llevó a cabo en horas de la mañana, las partes involucradas en el caso expusieron sus argumentos y posteriormente el juez Eduardo Orozco dio a conocer el fallo con respecto a la situación legal de los sospechosos.

El togado determinó que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda enfrentará debate oral y público por el delito de plagio o secuestro por presumiblemente tener vínculos con la desaparición del odontólogo.

También resolvió enviar a juicio a Carlos González y González, presunto negociador; así como a Paola Isabel Díaz, Juan Ubaldo Tzul y Juan Oswaldo Tzul, quienes habrían cobrado el dinero exigido a cambio de la liberación de la víctima.

Tras enviar a las cinco personas a juicio, el juez informó que el juicio estará a cargo del Tribunal Mayor Riesgo B. Hasta ahora no se ha fijado una fecha para el mismo.

Mientras se realizaba la audiencia, en las afueras de la Torre de Tribunales se desarrolló una manifestación por parte de familiares y allegados al profesional del derecho para solicitar que haya justicia.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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