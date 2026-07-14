 Motoladrones asaltan a mujer al cruzar la calle: video impactante

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VIDEO. Motoladrones asaltan a mujer mientras intentaba cruzar una calle

Las imágenes captadas por una cámara de videovigilancia muestran cómo en segundos se detienen, intimidan a su víctima y huyen.

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Asalto a mujer en Escuintla, Captura de video
Asalto a mujer en Escuintla / FOTO: Captura de video
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Un asalto quedó captado por las cámaras de videovigilancia de la colonia Aguas Vivas, en la zona 3 del departamento de Escuintla. En las imágenes se muestra el momento en el que la víctima es abordada por los motoladrones mientras ella intentaba cruzar una calle. 

El clip muestra el momento mientras la mujer esperaba en la vía pública para cruzar la calle cuando se aproxima una motocicleta con dos ocupantes. Uno de ellos desciende e intimida a la víctima para despojarla de sus pertenencias. En pocos segundos se vuelve a subir al vehículo de dos ruedas para continuar el paso. 

Operativos de seguridad por pago de Bono 14

Recientemente, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que mantiene planes y acciones de prevención, ante las amenazas de estructuras criminales que pretenden coaccionar a los trabajadores, pilotos y empresarios del transporte público con el cobro ilegal de un "bono 14". En ese sentido, la instancia de seguridad informó que realizará un despliegue estratégico inmediato.

Como parte de las medidas de seguridad, la PNC aseguró que se  activó un plan de contingencia y protección integral, que incluye el incremento de operativos de vigilancia, puestos de control móviles y se reforzó la presencia policial encubierta en las rutas de mayor vulnerabilidad.

Anuncian plan de protección ante extorsiones por el Bono 14

En respuesta a la exigencia del “bono 14” por parte de extorsionistas, la PNC anunció un plan de protección a trabajadores y empresarios.

Con el lema, "el fruto de tu trabajo se respeta", la PNC explicó que El Bono 14 es un derecho de los guatemaltecos y que las fuerzas de seguridad están completamente preparadas para defender la integridad física de la población y proteger sus bienes materiales.

"Señores transportistas: No están solos. Acérquense, confíen en su institución y denuncien", instó la PNC en el comunicado compartido.

La PNC aseguró que la información proporcionada por medio de las denuncias "es la herramienta más poderosa para capturar y neutralizar a los delincuentes".

La entidad agregó que la denuncia es 100% anónima y para ello pidió utilizar las líneas 110 y 1561. Asimismo, aseguraron que la PNC no dará tregua a la extorsión y que se fortalecerá los operativos para proteger al sector transporte.

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