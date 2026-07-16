Comisión de Asuntos de Seguridad analiza Iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales

La Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la República, continuó este jueves 16 de julio, con el estudio de la iniciativa 6464, que propone la creación de la ley de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, en la que nuevamente la discusión fue en torno al Capítulo 4, que difiere sobre protección de información digital y el derecho a la información personal que recopilan las entidades públicas como privadas.
En la reunión, que se realizó de manera híbrida, los integrantes de la Sala de Trabajo retomaron la discusión del artículo 18 del proyecto de ley, el cual establece el marco legal para determinar el tratamiento de los datos personales por las entidades públicas y privadas.
El presidente de la Sala Legislativa, el diputado Jorge Mario Villagrán, explicó que el artículo ha sido uno de los más analizados dentro de la iniciativa, por lo que consideró necesario conocer las observaciones y aportes de los diputados antes de emitir el dictamen correspondiente.
"Es importante que le pongamos atención a esta iniciativa, ya que, los guatemaltecos no sentimos vulnerables porque cualquiera puede intercambiar información de nosotros en instituciones financieras y de todo tipo; creo que es importante que los datos de los ciudadanos estén resguardados y que nadie pueda estar comercializando con ellos", afirmó el congresista.
La propuesta de ley busca regular el manejo de información sensible para evitar su comercialización ilícita y fortalecer la protección de la privacidad digital de los ciudadanos. Asimismo, contempla sanciones de seis a ocho años de prisión y multas de Q50 mil para quienes lucran ilegalmente con bases de datos personales o vulneran su seguridad.
Durante la jornada también se discutió el marco institucional que plantea la iniciativa, entre ellos la propuesta de que la futura dirección de protección de datos personales y garantía de derechos digitales quede adscrita a la secretaría de ciberseguridad.
La Comisión continuará con el análisis técnico de la iniciativa con el objetivo de fortalecer el marco legal para la protección de los datos personales y los derechos digitales en Guatemala. "Esperamos que los diputados den el aval para poder emitir el dictamen", puntualizó el legislador.
La iniciativa fue presentada por el diputado Villagrán, representante del bloque Azul, el 29 de octubre del 2024; fue presentada al Pleno el 5 de diciembre de ese mismo año y está pendiente de recibir dictamen de la Sala de Asuntos de Seguridad Nacional.
Con información de Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*