Transportistas de Totonicacán suspenden bloqueos este martes

Los transportistas de Totonicapán anunciaron la suspensión de los bloqueos que tenían contemplados para este martes 1 de septiembre de 2026, por lo que las principales rutas del departamento permanecerán habilitadas.
El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa desarrollada en el Parque Central de Totonicapán, donde representantes del sector informaron que decidieron dejar sin efecto las medidas de presión previstas para la jornada de mañana.
Con esta decisión, los usuarios de las distintas carreteras de Totonicapán podrán movilizarse con normalidad, luego de que durante este lunes se registraran bloqueos en diferentes puntos del país como parte de las protestas por el incremento en el precio de los combustibles.
Los transportistas habían contemplado mantener las acciones durante este martes, incluyendo la suspensión del servicio de mototaxis en algunos sectores. Sin embargo, durante la conferencia de prensa comunicaron que finalmente no realizarán los bloqueos anunciados.
Las rutas de Totonicapán estarán libres este martes
La decisión significa que las rutas de Totonicapán estarán libres este martes, facilitando el tránsito de vehículos particulares, transporte de pasajeros y transporte de carga.
Las protestas registradas este lunes fueron convocadas por distintos sectores del transporte en rechazo al aumento de los precios de los combustibles y provocaron complicaciones en la movilidad en varias carreteras del país.
Por ahora, la suspensión anunciada corresponde a los transportistas de Totonicapán. La situación en otros departamentos dependerá de las decisiones que adopten las distintas organizaciones y agrupaciones que participan en las medidas de protesta.
Las autoridades de tránsito mantienen el monitoreo de las principales rutas para informar sobre cualquier cambio que pueda afectar la circulación.