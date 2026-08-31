 Transportistas de Totonicacán suspenden bloqueos este martes
Nacionales

Transportistas de Totonicapán se retractan y suspenden bloqueos para este martes

Totonicapán tendrá rutas libres este martes tras suspensión de bloqueos.

Compartir:
Transportistas dan marcha atrás a bloqueos previstos en Totonicapán., Redes sociales.
Transportistas dan marcha atrás a bloqueos previstos en Totonicapán. / FOTO: Redes sociales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los transportistas de Totonicapán anunciaron la suspensión de los bloqueos que tenían contemplados para este martes 1 de septiembre de 2026, por lo que las principales rutas del departamento permanecerán habilitadas.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa desarrollada en el Parque Central de Totonicapán, donde representantes del sector informaron que decidieron dejar sin efecto las medidas de presión previstas para la jornada de mañana.

Con esta decisión, los usuarios de las distintas carreteras de Totonicapán podrán movilizarse con normalidad, luego de que durante este lunes se registraran bloqueos en diferentes puntos del país como parte de las protestas por el incremento en el precio de los combustibles.

Los transportistas habían contemplado mantener las acciones durante este martes, incluyendo la suspensión del servicio de mototaxis en algunos sectores. Sin embargo, durante la conferencia de prensa comunicaron que finalmente no realizarán los bloqueos anunciados.

Las rutas de Totonicapán estarán libres este martes

La decisión significa que las rutas de Totonicapán estarán libres este martes, facilitando el tránsito de vehículos particulares, transporte de pasajeros y transporte de carga.

Las protestas registradas este lunes fueron convocadas por distintos sectores del transporte en rechazo al aumento de los precios de los combustibles y provocaron complicaciones en la movilidad en varias carreteras del país.

Por ahora, la suspensión anunciada corresponde a los transportistas de Totonicapán. La situación en otros departamentos dependerá de las decisiones que adopten las distintas organizaciones y agrupaciones que participan en las medidas de protesta.

Las autoridades de tránsito mantienen el monitoreo de las principales rutas para informar sobre cualquier cambio que pueda afectar la circulación.

En Portada

Transportistas de Totonicapán se retractan y suspenden bloqueos para este martest
Nacionales

Transportistas de Totonicapán se retractan y suspenden bloqueos para este martes

10:36 PM, Ago 31
Edwin Castellanos asume como ministro de Ambientet
Nacionales

Edwin Castellanos asume como ministro de Ambiente

07:31 PM, Ago 31
Video capta ataque de motosicarios en Santa Catarina Pinulat
Nacionales

Video capta ataque de motosicarios en Santa Catarina Pinula

09:03 PM, Ago 31
Juicio contra Nanci Sinto iniciará este 2 de septiembret
Nacionales

Juicio contra Nanci Sinto iniciará este 2 de septiembre

09:58 PM, Ago 31
El Fantasma Figueroa deja de ser técnico de Comunicacionest
Deportes

El Fantasma Figueroa deja de ser técnico de Comunicaciones

08:28 PM, Ago 31

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCCopa Centroamericanaredes socialesSeguridad vialViolenciaviralEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar