Elección de Contralor: Anuncian fase para presentar impedimentos contra aspirantes

La Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas confirmó a 40 profesionales para continuar en el proceso para integrar la nómina de candidatos y con ello se abre la fase de impugnaciones.
El listado oficial de los aspirantes que lograron avanzar en el primer filtro, en el que se verificó el cumplimiento de requisitos, fue publicado este viernes 4 de septiembre en el diario oficial y otros de mayor circulación.
En el aviso se detalla que se abrirá la etapa para que la ciudadanía pueda presentar los impedimentos contra los postulantes. Para ello, se habilitarán dos fechas con el fin de que los interesados puedan acudir a la sede de la postuladora, en la zona 16, universidad Rafael Landívar.
Se atenderá del sábado 5 de septiembre de 2026, de 08:00 a 13:00 horas; y el lunes 7 de septiembre de 08:00 a 17:00 horas.