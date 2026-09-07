 Capturan a tres presuntos miembros de la banda Los Cazadores
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Capturan a tres presuntos miembros de la banda “Los Cazadores”

La PNC informó que los detenidos son presuntos secuestradores y fueron detenidos en el marco de una investigación.

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Los integrantes de la banda "Los Cazadores" fueron detenidos gracias a un trabajo de investigación., PNC de Guatemala.
Los integrantes de la banda "Los Cazadores" fueron detenidos gracias a un trabajo de investigación. / FOTO: PNC de Guatemala.
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El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de tres hombres y la desarticulación de una banda de presuntos secuestradores a los que denominaron "Los Cazadores". Según el ente policial, el operativo tuvo lugar este lunes, 7 de septiembre de 2026, en el marco de un operativo luego de que los señalados fueran investigados.

Las investigaciones afirmaron que los tres presuntos secuestradores integraban un grupo criminal organizado implicado en un caso de enero de este año, cuando exigían Q2 millones por liberar a una persona retenida en contra de su voluntad. Tras la asesoría que la PNC dio a los afectados, sumando técnicas especiales para este tipo de crímenes, los delincuentes terminaron liberando a su víctima, indicó la PNC.

Según la PNC, los integrantes de la banda "Los Cazadores" entregaron a la persona secuestrada, tras sentirse acorralados por el Comando Antisecuestros de la PNC. Las averiguaciones de la PNC indicaron que los detenidos operaban principalmente en el departamento de Petén.

Afirmaron que la detención se logró gracias al trabajo minucioso de investigación que no se detuvo con la liberación de la víctima, sino se prosiguió con la detención. Agregaron que la desarticulación de "Los Cazadores" fue gracias al esfuerzo de agentes del Comando Antisecuestros de la PNC, en coordinación con el Ministerio Público.

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Identifican a los miembros de "Los Cazadores"

La PNC afirmó que las acciones que se desarrollaron durante la operación policial incluyeron procesos de seguimientos, vigilancias y allanamientos en inmuebles ubicados en los municipios de Poptún, Dolores y San Benito, del departamento de Petén.

Las autoridades indicaron que los detenidos fueron identificados como Byron, de 37 años, alias "Orejón"; Elmer, de 24 años, alias "Toro Sentado" y Gerson, de 33 años, alias "Cascabel". Según los registros policiales, este último es el presunto líder de la organización criminal.

La PNC precisó que la captura se ejecutó este lunes, 7 de septiembre de 2026, cuando hacían un cateo en la aldea Santo Domingo, municipio de Poptún, departamento de Petén.

Los tres capturados fueron enviados a un juzgado por los delitos de Asociación Ilícita, Plagio o Secuestro y Robo agravado. Los tres son requeridos por un juzgado de Guatemala, desde el 4 de septiembre, indicó la PNC.

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Los tres detenidos son investigados por secuestro. - PNC de Guatemala.

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