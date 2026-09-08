Integrantes de 48 Cantones se reúnen en zona 1 para marcha

Los integrantes de los 48 Cantones de Totonicapán comenzaron a concentrarse en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala desde horas de la madrugada de este martes, 8 de septiembre. Tienen previsto llevar a cabo una manifestación pacífica para exigir medidas ante el alza de los precios de los combustibles.
La organización anunció desde la semana pasada que llevaría a cabo una protesta durante la presente jornada, aunque dejó en claro que habrá bloqueos como los que se han tenido recientemente en diferentes carreteras.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina explicó que los ciudadanos ya empezaron a llegar al área céntrica de la Ciudad. Los autobuses provenientes del interior del país se estacionaron en los alrededores de la plaza de la Constitución.
Varios grupos se encuentran en el Portal del Comercio, el Mercado Central, Palacio Nacional de la Cultura y Congreso de la República y se están organizando para comenzar la marcha, programada para las 8:00 de la mañana
"Los 48 Cantones esperan estar en su punto máximo para marchar hacia el hemiciclo, según la información que proveen", explicó Amílcar Montejo, portavoz de la PMT.
Precaución en el tránsito
Amílcar Montejo, portavoz de la PMT, indicó que se debe tener mayor precaución por el cruce constante de peatones y la posible obstrucción del tránsito en las cercanías de la plaza de la Constitución, el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República.
Asimismo, instó a los usuarios a optar por trasladarse en vías alternas sobre sectores como:
- Avenida Elena.
- Avenida El Cementerio.
- Calle Martí.
- Calzada José Milla y Vidaurre.
- Áreas cercanas al parque Cristóbal Colón y al bulevar La Asunción.
- 2ª y 4ª avenidas o 10ª y 12ª avenidas para dirigirse al sur del Centro Histórico.
"Oportunamente, en todos estos lugares y en el corredor vehicular del bulevar Lourdes, puente Olímpico, hacia el área de la avenida Bolívar, mantendremos la agilización del tránsito porque están en vías perimetrales. Buscamos que la movilidad no se detenga", aseguró el funcionario municipal.