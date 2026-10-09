 Encuentran el cuerpo de un hombre en un río en San Marcos
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Encuentran el cuerpo de un hombre en un río en San Marcos

La persona presentaba señales de violencia y estaba atada de las manos.

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El cuerpo de la víctima fue hallado en el río El Naranjo, San Marcos., Bomberos Municipales Departamentales
El cuerpo de la víctima fue hallado en el río El Naranjo, San Marcos. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado este viernes, 9 de octubre, en el río El Naranjo, en el sector que comunica el municipio de La Blanca con el caserío Limones, municipio de Ocós, San Marcos.

Las unidades de los Bomberos Municipales Departamentales acudieron al lugar para realizar las labores de rescate de esta persona, que permanecía en un área que sirve para paso de lanchas.

Según la información compartida por la institución, el cadáver se encontraba en estado de descomposición. Presentaba señales de violencia y tenía atadas las manos hacia atrás. Además, , solo vestía una playera negra.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, solo se estableció que tenái aproximadamente 35 años de edad. También se desconocen las causas específicas de su fallecimiento.

Los socorristas llevaron a cabo las labores para el rescate del cuerpo y notificaron a las autoridades correspondientes para que se llevaran a cabo los procedimientos de ley.

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Según la información compartida por los Bomberos Municipales Departamentales, las unidades se presentaron al lugar tras recibir reportes de transeúntes que observaron a la persona afectada, quien permanecía en la vía pública.

Los técnicos en urgencias médicas determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales como consecuencia de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego que presentaba en diferentes partes del cuerpo.

La víctima tenía la cabeza enrollada en sábanas. El reporte de la institución de socorro detalla que no pudo ser identificada.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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