 Tres personas mueren en accidente en Zacapa
Nacionales

Tres personas mueren en accidente en Zacapa

El picop en el que viajaban volcó en el km 146 de la ruta al Atlántico.

Compartir:
., Bomberos Municipales Departamentales
. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los cuerpos de socorro reportaron que, durante la madrugada de este viernes, 9 de octubre, ocurrió un accidente de tránsito en el kilómetro 146 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de la aldea Las Pozas, Río Hondo, en el departamento de Zacapa.

Por causas no establecidas, el conductor de un vehículo tipo picop perdió el control del volante cuando circulaba sobre un puente, lo que generó que colisionara y quedara volcado sobre la cinta asfáltica

Los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados con respecto a un fuerte percance vial que había ocurrido en el sector. Se mencionaba que había múltiples personas afectadas, así que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia.

"Al lugar fueron destacados elementos de la estación de Río Hondo, a bordo de las unidades RD-154 Y AD-124, quienes brindan atención pre hospitalaria a los heridos", explicó un portavoz de la institución.

Indicó que fueron localizadas dos personas que presentaban lesiones en distintas partes del cuerpo. Ambas fueron trasladadas a la emergencia del hospital regional de Zacapa.

Mientras tanto, en el lugar fallecieron tres personas, siendo un hombre y una mujer adultos y un menor de edad, por lo que los socorristas procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.

Foto embed
Área donde volcó un picop en el km. 146 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa, donde murieron tres personas. - Bomberos Municipales Departamentales

Provial atendió 45 hechos de tránsito en una semana

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dio a conocer que entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre se registraron 45 hechos de tránsito en distintas rutas del país, los cuales fueron atendidos a través de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), en cumplimiento del Plan de Acción Invierno 2026.

La CA-9 Norte fue la ruta con mayor incidencia, con 19 sucesos, seguida por la CA-9 Sur y la CA-2 Occidente, cada una con siete casos. La CA-1 Oriente y Occidente reportaron cinco hechos cada una, mientras que la CA-13 y la CITO 180 tuvieron un caso cada una.

Entre los incidentes reportados durante la semana, se contabilizaron 14 colisiones, 13 salidas de pista y 7 colisiones múltiples. Además, se documentaron 4 vuelcos, 2 derrapes y otros hechos como caída de carga, choque, desprendimiento de neumático, atropello y vehículo incendiado.

En total, 364 personas se vieron involucradas en los accidentes: 181 salieron ilesas, 138 recibieron asistencia, 21 fueron trasladadas y 20 resultaron heridas. De igual forma, se reportaron cuatro fallecidos.

De acuerdo con la cartera, se mantienen acciones permanentes de prevención, monitoreo y atención en las principales carreteras para proteger a quienes transitan por ellas.

En Portada

Tres personas mueren en accidente en Zacapat
Nacionales

Tres personas mueren en accidente en Zacapa

06:38 AM, Oct 09
Incendio consume taller de motores de lanchas en Sololát
Nacionales

Incendio consume taller de motores de lanchas en Sololá

07:06 AM, Oct 09
La jueza Navi Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026t
Internacionales

La jueza "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz 2026

07:48 AM, Oct 09
Acuerdan reducir la tasa de homicidiost
Nacionales

Acuerdan reducir la tasa de homicidios

08:51 PM, Oct 08
El impactante video de un accidente de tránsito en Santa Cruz del Quichét
Viral

El impactante video de un accidente de tránsito en Santa Cruz del Quiché

07:54 AM, Oct 09

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosLiga NacionalPNCEE.UU.Noticias de GuatemalaFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar