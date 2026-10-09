Tres personas mueren en accidente en Zacapa

Los cuerpos de socorro reportaron que, durante la madrugada de este viernes, 9 de octubre, ocurrió un accidente de tránsito en el kilómetro 146 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de la aldea Las Pozas, Río Hondo, en el departamento de Zacapa.
Por causas no establecidas, el conductor de un vehículo tipo picop perdió el control del volante cuando circulaba sobre un puente, lo que generó que colisionara y quedara volcado sobre la cinta asfáltica
Los Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados con respecto a un fuerte percance vial que había ocurrido en el sector. Se mencionaba que había múltiples personas afectadas, así que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia.
"Al lugar fueron destacados elementos de la estación de Río Hondo, a bordo de las unidades RD-154 Y AD-124, quienes brindan atención pre hospitalaria a los heridos", explicó un portavoz de la institución.
Indicó que fueron localizadas dos personas que presentaban lesiones en distintas partes del cuerpo. Ambas fueron trasladadas a la emergencia del hospital regional de Zacapa.
Mientras tanto, en el lugar fallecieron tres personas, siendo un hombre y una mujer adultos y un menor de edad, por lo que los socorristas procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.
Provial atendió 45 hechos de tránsito en una semana
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dio a conocer que entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre se registraron 45 hechos de tránsito en distintas rutas del país, los cuales fueron atendidos a través de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), en cumplimiento del Plan de Acción Invierno 2026.
La CA-9 Norte fue la ruta con mayor incidencia, con 19 sucesos, seguida por la CA-9 Sur y la CA-2 Occidente, cada una con siete casos. La CA-1 Oriente y Occidente reportaron cinco hechos cada una, mientras que la CA-13 y la CITO 180 tuvieron un caso cada una.
Entre los incidentes reportados durante la semana, se contabilizaron 14 colisiones, 13 salidas de pista y 7 colisiones múltiples. Además, se documentaron 4 vuelcos, 2 derrapes y otros hechos como caída de carga, choque, desprendimiento de neumático, atropello y vehículo incendiado.
En total, 364 personas se vieron involucradas en los accidentes: 181 salieron ilesas, 138 recibieron asistencia, 21 fueron trasladadas y 20 resultaron heridas. De igual forma, se reportaron cuatro fallecidos.
De acuerdo con la cartera, se mantienen acciones permanentes de prevención, monitoreo y atención en las principales carreteras para proteger a quienes transitan por ellas.