 Motorista muere en accidente en ruta al Pacífico
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Motorista muere en accidente en ruta al Pacífico

El percance ocurrió en el kilómetro 29.5.

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. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Una persona perdió la vida como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este miércoles, 21 de octubre, en el kilómetro 29.5 de la ruta al Pacífico (CA-9). En el área hay presencia de autoridades que realizan las diligencias respectivas.

La víctima es el conductor de una motocicleta que, por causas no establecidas, sufrió este percance. Se desconoce si fue atropellado o derrapó, pues no fue encontrado otro vehículo en el lugar.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que trasladaron unidades de la 29 Compañía luego de ser alertados acerca de un hecho vial ocurrido en el sector.

Cuando los técnicos en urgencias médicas llegaron al lugar y evaluaron a la víctima, que estaba inconsciente sobre la cinta asfáltica, constataron que carecía de signos vitales.

Hasta el momento, el motorista no ha sido identificado.

Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes para llevar a cabo los procedimientos para estos casos y que se gestionara el traslado de la persona fallecida hacia la morgue del Institituto Nacional de Ciencias Forenses.

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