 Xiaomi Lanza Función Especial para Navidad
Tecnología

Xiaomi ahora tiene una función para tomar fotos especiales en Navidad

No te quedes con la gana y prueba esta nueva función, que de seguro te terminará sorprendiendo.

Compartir:
Navidad, Navidad
Navidad / FOTO: Navidad

Xiaomi vuelve a apostar por la creatividad y la personalización al lanzar una nueva función pensada especialmente para la temporada de Navidad.  A través de su sistema operativo HyperOS 3, la marca incorporó una herramienta que permite tomar fotos con un estilo navideño.

Esta es ideal para capturar y compartir los momentos más especiales de Navidad directamente desde el celular, sin necesidad de aplicaciones externas. La función está integrada en la cámara nativa de los dispositivos compatibles y permite añadir marcas de agua con diseños alusivos a las fiestas.

Entre los elementos disponibles destacan mensajes como Feliz Navidad o Merry Christmas, ilustraciones de árboles decorados, íconos festivos y combinaciones de colores típicos de la temporada como rojo, verde, blanco y negro.  Cabe destacar que, todo está pensado para darle un toque cálido y celebratorio a las imágenes.

Uno de los principales atractivos de esta novedad de Xiaomi es su alto nivel de personalización.  Xiaomi ofrece varios diseños base de marcas de agua que pueden combinarse con distintos estilos visuales, permitiendo que cada usuario adapte sus fotos a su propio gusto.

Vive la Navidad

Además, no se trata solo de aplicar un filtro antes de disparar la cámara, ya que la herramienta también permite editar las imágenes después de haberlas tomado. Usar esta función es muy sencillo. Primero, el dispositivo debe contar con la versión compatible de HyperOS 3. Una vez actualizado, basta con abrir la cámara del teléfono, ingresar a la sección de marcas de agua y seleccionar la opción navideña.

Desde ahí se puede elegir el diseño, el estilo y el color antes de capturar la imagen. Para quienes prefieren decidir después, la galería del teléfono permite editar la foto y ajustar o cambiar la marca de agua en cualquier momento.

¿El esfuerzo mental quema calorías? Lo que dicen los estudios científicos

Estudios científicos revelan cuánto gasta el cerebro durante el esfuerzo mental y por qué su impacto en el metabolismo es mucho menor.

La actualización está llegando de forma gradual a distintos modelos de Xiaomi, pero especialmente a equipos de gama media y alta lanzados recientemente.

En Portada

Presidente de Guatemala descarta la instalación de bases militares de EE.UU. en el paíst
Nacionales

Presidente de Guatemala descarta la instalación de bases militares de EE.UU. en el país

01:17 PM, Dic 17
El Paris Saint-Germain conquista la Copa Intercontinental 2025t
Deportes

El Paris Saint-Germain conquista la Copa Intercontinental 2025

02:07 PM, Dic 17
Presuntos integrantes de estructura Los taxistas del viejo enfrentarán proceso penalt
Nacionales

Presuntos integrantes de estructura "Los taxistas del viejo" enfrentarán proceso penal

02:21 PM, Dic 17
Leonardo DiCaprio sorprende al confesar que nunca ha visto Titanict
Farándula

Leonardo DiCaprio sorprende al confesar que nunca ha visto "Titanic"

02:01 PM, Dic 17

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesEE.UU.#liganacionalPNCReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos