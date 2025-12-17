Xiaomi Lanza Función Especial para Navidad

Xiaomi vuelve a apostar por la creatividad y la personalización al lanzar una nueva función pensada especialmente para la temporada de Navidad. A través de su sistema operativo HyperOS 3, la marca incorporó una herramienta que permite tomar fotos con un estilo navideño.
Esta es ideal para capturar y compartir los momentos más especiales de Navidad directamente desde el celular, sin necesidad de aplicaciones externas. La función está integrada en la cámara nativa de los dispositivos compatibles y permite añadir marcas de agua con diseños alusivos a las fiestas.
Entre los elementos disponibles destacan mensajes como Feliz Navidad o Merry Christmas, ilustraciones de árboles decorados, íconos festivos y combinaciones de colores típicos de la temporada como rojo, verde, blanco y negro. Cabe destacar que, todo está pensado para darle un toque cálido y celebratorio a las imágenes.
Uno de los principales atractivos de esta novedad de Xiaomi es su alto nivel de personalización. Xiaomi ofrece varios diseños base de marcas de agua que pueden combinarse con distintos estilos visuales, permitiendo que cada usuario adapte sus fotos a su propio gusto.
Vive la Navidad
Además, no se trata solo de aplicar un filtro antes de disparar la cámara, ya que la herramienta también permite editar las imágenes después de haberlas tomado. Usar esta función es muy sencillo. Primero, el dispositivo debe contar con la versión compatible de HyperOS 3. Una vez actualizado, basta con abrir la cámara del teléfono, ingresar a la sección de marcas de agua y seleccionar la opción navideña.
Desde ahí se puede elegir el diseño, el estilo y el color antes de capturar la imagen. Para quienes prefieren decidir después, la galería del teléfono permite editar la foto y ajustar o cambiar la marca de agua en cualquier momento.
La actualización está llegando de forma gradual a distintos modelos de Xiaomi, pero especialmente a equipos de gama media y alta lanzados recientemente.