Vuelven Red Lager y Dark Lager: Gallo celebra relanzamiento

Cerveza Gallo presentó el relanzamiento de dos tipos de cerveza preferidos por los guatemaltecos: Gallo Red Lager y Gallo Dark Lager. Ambas cervezas llegan renovadas, con una imagen fresca y moderna, pero manteniendo la calidad y el orgullo guatemalteco que distingue a la marca desde hace más de 125 años.
"Este relanzamiento es más que traer nuevamente las cervezas Red Lager y Dark Lager al mercado. Es una invitación a celebrar el espíritu cervecero guatemalteco que tenemos como Cervecería Centroamericana y como Cerveza Gallo", dijo Ricardo Pontaza, Gerente de Marca de Cerveza Gallo. "Queremos invitar a nuestros consumidores a explorar nuevos matices de sabor dentro del portafolio de la marca", añadió.
Por su parte, Rodrigo Gavarrete, vocero de Cervecería Centroamericana, S. A., destacó que Gallo Red Lager y Gallo Dark Lager "son un reflejo" de la "historia" y del "espíritu renovador que caracteriza a la compañía". "Este relanzamiento celebra el gusto del consumidor guatemalteco y la constante evolución de una marca que sigue marcando generaciones", apuntó.
¿Qué ofrecen Red Lager y Dark Lager?
Gallo Red Lager destaca por su color ámbar rojizo y espuma cremosa, con notas suaves a malta tostada y caramelo. Su equilibrio entre amargor y dulzor la hace ideal para quienes disfrutan sabores redondos y con un final muy agradable al paladar.
"Tenemos diferentes opciones para que los consumidores puedan disfrutar de cada una de estas cervezas. En el caso de Red Lager, las comidas que nosotros recomendamos, y que nuestros maestros cerveceros nos dicen que son las mejores, son comidas ligeras, que balancean bien con tonos acaramelados. Nos recomiendan carnes blancas horneadas, pastas de tomate con mezclas de queso suaves e incluso con cheesecake", explicó Pontaza.
Por su parte, Gallo Dark Lager es una cerveza oscura, elegante y de sabor más intenso, con notas a malta tostada. Su cuerpo robusto conserva las características de una buena cerveza, ofreciendo una experiencia más profunda y diferenciada.
"En el caso de Dark Lager, al ser una marca prominentemente oscura, se recomiendan mezclas de comidas fuertes o postres. Por ejemplo, pueden maridarse con asados, carne asada, con hamburguesas, con una barbacoa o con un pastel de chocolate", recomendó Pontaza.
Ambos tipos de cerveza fueron lanzados por primera vez en 2013 y desde entonces se convirtieron en ediciones muy apreciadas por los amantes de la cerveza en Guatemala. Y en este 2025, Gallo escucha a sus consumidores y los trae de vuelta, para que puedan disfrutar, de nuevo, de sus sabores únicos, aunque por tiempo limitado.