 Teléfonos Duraderos y con IA: Descubre la Nueva Gama
Tendencias

Descubre la nueva gama de teléfonos con mejor durabilidad y cámaras con inteligencia artificial

La nueva serie REDMI Note 15 apuesta por teléfonos más resistentes, con cámaras impulsadas por inteligencia artificial y baterías de larga duración.

Compartir:
Teléfono, Teléfono
Teléfono / FOTO: Teléfono

La nueva serie REDMI Note 15 fue presentada oficialmente en Guatemala como una apuesta por teléfonos inteligentes diseñados para el uso cotidiano real. El fabricante Xiaomi introduce cinco modelos: REDMI Note 15 Pro+ 5G, Pro 5G, Pro, 15 5G y 15.

Todos comparten la llamada durabilidad REDMI Titán, una combinación de estructura reforzada, baterías de gran capacidad y protección avanzada contra agua y polvo. Según voceros de la marca, esta generación prioriza la resistencia sin sacrificar rendimiento.

Los modelos Pro+ 5G y Pro 5G integran una batería de silicio-carbono de 6500 mAh con carga ultra rápida de 100W.  El sistema interno de gestión energética ayuda a preservar la capacidad de la batería a lo largo de los años.

El resto de la línea también mantiene cifras sólidas: el REDMI Note 15 5G incluye batería de 5520 mAh, mientras el REDMI Note 15 alcanza 6000 mAh, ambos con carga inversa para mayor practicidad diaria. En términos de estructura, las versiones Pro incorporan Gorilla Glass Victus 2, marcos reforzados y certificaciones que les permiten resistir caídas de hasta 2.5 metros.

Más de los nuevos teléfonos

Además, cuentan con protección IP66, IP68, IP69 e IP69K, lo que significa tolerancia al polvo, salpicaduras e incluso inmersiones prolongadas. Toda la serie puede utilizarse con la pantalla mojada gracias a la tecnología Wet Touch 2.0. La fotografía es uno de los mayores atractivos. Los modelos Pro+ 5G y Pro 5G integran una cámara de 200 MP con sensor de gran tamaño, zoom óptico y procesamiento impulsado por inteligencia artificial que mejora nitidez, color y profundidad.

Las versiones restantes incorporan cámara de 108 MP con funciones creativas basadas en IA que facilitan la captura y edición de contenido.

La primera “luna de sangre” ya tiene fecha: cuándo y cómo ver el eclipse total

El cielo regalará uno de los espectáculos astronómicos más llamativos de 2026: un eclipse lunar total que teñirá la Luna de rojo.

En rendimiento, el Pro+ 5G destaca por su procesador de nueva generación y sistema avanzado de enfriamiento, pensado para mantener estabilidad bajo uso intenso.  Toda la serie es compatible con herramientas inteligentes como búsquedas rápidas y asistentes de IA que optimizan la experiencia del usuario.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCReal MadridEstados UnidosSeguridadEE.UU.redes socialesDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos