Teléfonos Duraderos y con IA: Descubre la Nueva Gama

La nueva serie REDMI Note 15 fue presentada oficialmente en Guatemala como una apuesta por teléfonos inteligentes diseñados para el uso cotidiano real. El fabricante Xiaomi introduce cinco modelos: REDMI Note 15 Pro+ 5G, Pro 5G, Pro, 15 5G y 15.
Todos comparten la llamada durabilidad REDMI Titán, una combinación de estructura reforzada, baterías de gran capacidad y protección avanzada contra agua y polvo. Según voceros de la marca, esta generación prioriza la resistencia sin sacrificar rendimiento.
Los modelos Pro+ 5G y Pro 5G integran una batería de silicio-carbono de 6500 mAh con carga ultra rápida de 100W. El sistema interno de gestión energética ayuda a preservar la capacidad de la batería a lo largo de los años.
El resto de la línea también mantiene cifras sólidas: el REDMI Note 15 5G incluye batería de 5520 mAh, mientras el REDMI Note 15 alcanza 6000 mAh, ambos con carga inversa para mayor practicidad diaria. En términos de estructura, las versiones Pro incorporan Gorilla Glass Victus 2, marcos reforzados y certificaciones que les permiten resistir caídas de hasta 2.5 metros.
Más de los nuevos teléfonos
Además, cuentan con protección IP66, IP68, IP69 e IP69K, lo que significa tolerancia al polvo, salpicaduras e incluso inmersiones prolongadas. Toda la serie puede utilizarse con la pantalla mojada gracias a la tecnología Wet Touch 2.0. La fotografía es uno de los mayores atractivos. Los modelos Pro+ 5G y Pro 5G integran una cámara de 200 MP con sensor de gran tamaño, zoom óptico y procesamiento impulsado por inteligencia artificial que mejora nitidez, color y profundidad.
Las versiones restantes incorporan cámara de 108 MP con funciones creativas basadas en IA que facilitan la captura y edición de contenido.
En rendimiento, el Pro+ 5G destaca por su procesador de nueva generación y sistema avanzado de enfriamiento, pensado para mantener estabilidad bajo uso intenso. Toda la serie es compatible con herramientas inteligentes como búsquedas rápidas y asistentes de IA que optimizan la experiencia del usuario.