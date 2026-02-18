Skincare: Pasos Básicos para una Piel Radiante

La búsqueda de una piel radiante y saludable ha llevado al peeling a convertirse en uno de los pasos más valorados dentro de las rutinas de skincare. Y es que este no solo es un tratamiento estético, sino también es un proceso que favorece la renovación celular profunda cuando se realiza con productos adecuados.
Según especialistas en cuidado de la piel, el secreto para que los productos funcionen correctamente empieza con una limpieza impecable, que elimine maquillaje, suciedad y exceso de grasa antes de aplicar cualquier tratamiento exfoliante o activo más potente. Sin este paso, los beneficios del peeling se verán reducidos, pues la capa superficial de impurezas no permitirá una absorción eficiente.
El peeling facial es una técnica que busca exfoliar la superficie cutánea para eliminar células muertas, residuos y sustancias que impiden la regeneración natural. Este proceso, que puede ser tanto químico como mecánico, estimula la aparición de una piel más suave, uniforme y luminosa.
En el caso del peeling químico, se utilizan sustancias como ácidos alfa-hidroxi (AHAs) y beta-hidroxi (BHAs), por ejemplo, ácido glicólico y ácido salicílico, que disuelven las células muertas y permiten una exfoliación más eficaz sin fricción física agresiva. Estos ácidos han ganado popularidad porque ayudan a mejorar la textura facial, reducir manchas y poros obstruidos, y potenciar la luminosidad general de la piel.
El skincare perfecto
Una experta explica que dentro de una rutina de belleza enfocada en la renovación celular, el peeling no solo limpia profundamente la piel, sino que hace que otros tratamientos aplicados posteriormente actúen con mayor eficacia. Esto se debe a que la piel está más receptiva y libre de barreras que bloquean la penetración de los activos.
Sin embargo, es importante recordar que cualquier exfoliación profunda expone la piel, por lo que los expertos recomiendan realizarla preferentemente por la noche.
Esto permite que la dermis realice su proceso de reparación natural mientras se duerme.