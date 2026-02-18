 Skincare: Pasos Básicos para una Piel Radiante
Tendencias

Skincare: Los pasos básicos para lograr el efecto deseado

El peeling se ha convertido en uno de los pasos estrella dentro del skincare gracias a su capacidad para renovar la piel.

Compartir:
Skincare, Skincare
Skincare / FOTO: Skincare

La búsqueda de una piel radiante y saludable ha llevado al peeling a convertirse en uno de los pasos más valorados dentro de las rutinas de skincare. Y es que este no solo es un tratamiento estético, sino también es un proceso que favorece la renovación celular profunda cuando se realiza con productos adecuados.

Según especialistas en cuidado de la piel, el secreto para que los productos funcionen correctamente empieza con una limpieza impecable, que elimine maquillaje, suciedad y exceso de grasa antes de aplicar cualquier tratamiento exfoliante o activo más potente.  Sin este paso, los beneficios del peeling se verán reducidos, pues la capa superficial de impurezas no permitirá una absorción eficiente.

@nuevapielbyvanesaruas

Peelings reales 💪 #peelings #peeling #peelingskin #skincare #nuevapielbyvanesaruas

♬ Reina Poderosa - Mayra

El peeling facial es una técnica que busca exfoliar la superficie cutánea para eliminar células muertas, residuos y sustancias que impiden la regeneración natural.  Este proceso, que puede ser tanto químico como mecánico, estimula la aparición de una piel más suave, uniforme y luminosa.

En el caso del peeling químico, se utilizan sustancias como ácidos alfa-hidroxi (AHAs) y beta-hidroxi (BHAs), por ejemplo, ácido glicólico y ácido salicílico, que disuelven las células muertas y permiten una exfoliación más eficaz sin fricción física agresiva.  Estos ácidos han ganado popularidad porque ayudan a mejorar la textura facial, reducir manchas y poros obstruidos, y potenciar la luminosidad general de la piel.

El skincare perfecto

Una experta explica que dentro de una rutina de belleza enfocada en la renovación celular, el peeling no solo limpia profundamente la piel, sino que hace que otros tratamientos aplicados posteriormente actúen con mayor eficacia.  Esto se debe a que la piel está más receptiva y libre de barreras que bloquean la penetración de los activos.

Sin embargo, es importante recordar que cualquier exfoliación profunda expone la piel, por lo que los expertos recomiendan realizarla preferentemente por la noche.

Detienen a una adolescente “therian” por morder a varias personas

Una adolescente identificada como “therian” fue demorada por la Policía tras protagonizar un insólito episodio.

Esto permite que la dermis realice su proceso de reparación natural mientras se duerme.

En Portada

Juez Orellana anula órdenes de captura contra Jorge Serrano Elíast
Nacionales

Juez Orellana anula órdenes de captura contra Jorge Serrano Elías

12:38 PM, Feb 18
Arévalo confirma investigación por reo fugado en Huehuetenangot
Nacionales

Arévalo confirma investigación por reo fugado en Huehuetenango

09:13 AM, Feb 18
Diputado presenta querella contra Porras por presunta vinculación con adopciones ilegalest
Nacionales

Diputado presenta querella contra Porras por presunta vinculación con adopciones ilegales

10:48 AM, Feb 18
Bancada VOS acciona contra la CDAG por ausencias a citacionest
Deportes

Bancada VOS acciona contra la CDAG por ausencias a citaciones

11:21 AM, Feb 18

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaPNCredes socialesSeguridadSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos