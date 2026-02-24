Ajo Rostizado y Parmesano: La Combinación Cremosa Perfecta

Definitivamente, la cocina tiene el poder de transformar un día ordinario en un momento memorable. Basta el aroma del ajo o la cremosidad de un queso fundiéndose para despertar recuerdos, antojos y esa sensación reconfortante que solo un buen plato puede ofrecer.
En tiempos donde el ritmo cotidiano parece no dar tregua, las preparaciones caseras que evocan sabores intensos y texturas suaves se convierten en una pausa necesaria. En ese contexto, las salsas cremosas han ganado protagonismo en los hogares guatemaltecos.
La preferencia por sabores profundos, versátiles y fáciles de integrar en distintas recetas ha impulsado nuevas propuestas en el mercado. Una de ellas es Roasted Garlic Parmesan, una salsa tipo Alfredo que apuesta por el equilibrio entre practicidad y carácter culinario.
Elaborada con el sabor intenso del ajo rostizado y el perfil inconfundible del queso parmesano, esta combinación logra una textura suave y balanceada que recuerda a los clásicos platillos italianos. Su consistencia permite cubrir perfectamente pastas largas, adherirse a vegetales salteados o realzar cortes de pollo y carne, aportando un toque cremoso sin resultar pesada.
Dale ese toque especial a tus platillos con ajo y parmesano
La marca Prego presenta esta innovación como parte de su expansión en el segmento de salsas cremosas. Prego Roasted Garlic Parmesan busca responder a una demanda clara de consumidores que desean soluciones rápidas, pero con sabor auténtico. Según Mariana Moreno, Brand Manager de Prego Latam & Global Exports, la intención es reconectar con el placer de cocinar, invitando a disfrutar cada ingrediente y a convertir las comidas diarias en pequeñas experiencias sensoriales.
Además de su perfil gastronómico, el lanzamiento representa un movimiento estratégico para los guatemaltecos. De acuerdo con voceros regionales, el mercado guatemalteco muestra un creciente interés por productos versátiles que se adapten a distintos estilos de cocina y ocasiones de consumo.
En ese sentido, Prego refuerza su presencia con una propuesta que combina innovación y tradición. Más allá del nombre comercial, la tendencia es clara: los hogares buscan ingredientes que faciliten la preparación sin sacrificar calidad.