Guatemala Implementa por Primera Vez Metodología Lean

El desarrollo inmobiliario en Guatemala suma un nuevo referente con el novedoso edificio Hessen. Se trata de un proyecto que marca un precedente técnico en el país al convertirse en el primero en aplicar el modelo de gestión Lean Construction.
La mencionada es una metodología enfocada en optimizar procesos, reducir desperdicios y mejorar la eficiencia en cada etapa de la construcción. El proyecto es impulsado por la firma Impulsa y está ubicado en Vista Hermosa I, en la ciudad de Guatemala.
Gracias a la implementación de este innovador modelo de gestión, el equipo logró concluir la obra gris del edificio, de 21 niveles, dentro de los tiempos planificados, acortando los ciclos constructivos y generando ahorros en los costos del proyecto. El edificio Hessen contó con el respaldo de la constructora alemana Unmüssig Projekte y una inversión estimada de US$17.2 millones.
Para su ejecución participaron más de 10 proveedores especializados y un equipo multidisciplinario integrado por más de 250 colaboradores. El equipo está confomado por arquitectos, ingenieros, planificadores, diseñadores y especialistas en gestión de proyectos.
Más de la metodología Lean
La siguiente fase del proyecto contempla la entrega a inversionistas durante el segundo trimestre de 2026. Entre los beneficios que ofrece este sistema se encuentra una coordinación más precisa entre los equipos de trabajo, una planificación más estratégica de los tiempos y un seguimiento constante de la calidad de la obra.
El proceso constructivo también incorporó herramientas de Project Management, lo que permitió acelerar distintos procesos mediante una programación más eficiente y el uso de plataformas digitales de control como Procore y BIM.
De acuerdo con el ingeniero Francisco León, director de Operaciones de Impulsa, estas herramientas facilitaron mantener el ritmo de ejecución dentro del cronograma previsto, garantizando calidad, seguridad y cumplimiento en cada fase del proyecto. Estas herramientas permitieron monitorear cada etapa de la obra con precisión, asegurando trazabilidad y transparencia en las decisiones técnicas.