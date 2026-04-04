Maquillaje Anticalor: Ritual de Piel para Look Perfecto

Mantener un maquillaje impecable durante todo el día, incluso bajo el calor y la humedad, ya no es un sueño inalcanzable.
Con la preparación adecuada, puedes lograr que tu look se vea fresco, luminoso y resistente sin importar cuántas selfies te tomes ni cuán largo sea tu día.
El maquillador Ricky Mina detalló una rutina práctica para asegurar que el maquillaje sobreviva intacto desde la mañana hasta la noche.
La clave está en la preparación de la piel: una limpieza profunda y específica es el punto de partida para lograr un acabado duradero y saludable.
- Preparar la piel: el paso que nunca debes saltar
Antes de aplicar cualquier producto, es fundamental limpiar y tonificar el rostro. Un exfoliante suave remueve impurezas y deja la piel lista para recibir todos los beneficios de los productos posteriores.
Para quienes buscan suavidad sin irritación, el experto recomienda elegir exfoliantes adecuados para cada tipo de piel. En este caso, el Clarifying Lotion de Clinique sobresale por remover células muertas sin causar daños, creando el lienzo ideal para el maquillaje.
- Zona de ojos: especial atención al contorno
El área del contorno de ojos requiere productos específicos por su delicadeza. Se utilizó la crema Under Eye Bags Lifting Effect de It Cosmetics Bye Bye, formulada para reducir la hinchazón, suavizar líneas y aportar firmeza. Cuidar esta zona garantiza una mirada más descansada y juvenil durante todo el día.
- Hidratación estratégica y personalizada
La piel no requiere el mismo tratamiento en todas sus áreas. Aplicá crema hidratante en zonas secas para nutrir profundamente, y preferí una fórmula matificante en la zona T, evitando el brillo sin resecar. El artículo destaca la Premier Cru Cream de Caudalie como una opción que aporta nutrición, elasticidad y un acabado radiante, logrando que el maquillaje permanezca firme aun en días de ola de calor.
- Labios listos para el color
La preparación de los labios también es clave. Usa un exfoliante para eliminar células muertas seguido de una mascarilla hidratante. El producto recomendado, Grande Pout Plumping Lip Mask, proporciona suavidad, volumen y mantiene la hidratación, dejando los labios listos para cualquier tono o textura de labial.
- Prebase: el gran aliado oculto
Un primer matificante crea una barrera protectora que controla el brillo y prolonga la duración del maquillaje. Ricky Mina sugiere la Fix Mattifine Control de Brillo de MAC, con efecto de larga duración. Esta prebase garantiza que el maquillaje no se derrita ni se desplace, incluso durante una jornada agotadora.
- Poros minimizados para un acabado impecable
Para quienes buscan una textura suave y uniforme, una emulsión minimizadora de poros es ideal. The Porefessional Lite de Benefit Cosmetics sobresale por suavizar la piel y eliminar parches o acumulaciones, dejando la superficie perfecta para cualquier aplicación posterior.
- Base ligera: la clave es la naturalidad
Una vez preparada la piel, aplica una base acorde a tu tono y ritmo de vida. Studio Radiance de MAC ofrece cobertura natural e hidratación para un efecto luminoso. Apuesta por capas finas y difumina con los dedos o brocha para un acabado natural que resista el calor y no pese sobre la piel.
@missbadmakeup
Studio Radiance Serum Powered Foundation de @maccosmetics se ha convertido en mi base luminosa favorita. El tono que yo uso es el NW13, y me deja la piel hodratada, suave y luminosa. Muy 🔝 #StudioRadiance #serumpoweredfoundation #maccosmetics #emeacreator #macglow #glowyskin #basedemaquillaje #luminosa♬ sonido original - Bea MissBad | Maquilladora
Sellado inteligente con polvos minerales
El uso de polvos minerales ayuda a fijar la base y ampliar su duración. Aplicá Mineralize Skinfinish Natural de MAC con una brocha mediana para sellar el maquillaje, agregar luminosidad y evitar brillos no deseados.
- Menos es más: aplicá cantidades pequeñas para evitar sobrecargar el rostro.
- Elegí el primer adecuado: seleccioná el producto según tu tipo de piel y edad.
- Rubor de larga duración: usá rubor en crema primero y sellá con uno en polvo para un efecto duradero.
- Corrector con precisión: después de preparar la zona de ojos, aplicá una capa fina de corrector y luego tu sombra favorita.
- Sin prebase: un spray fijador al finalizar la rutina también ayuda a prolongar el maquillaje.
Cuidar la piel y elegir productos inteligentes convierten tu maquillaje en un escudo eficaz contra el calor y la humedad, permitiéndote lucir impecable en cualquier ocasión. Así, el paso esencial para lograr un look duradero y natural es invertir tiempo en una preparación estratégica antes de maquillarse.