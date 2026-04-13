 Idôle House: Maquillaje, Fragancias y Experiencias Únicas
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¡La experiencia que no te puedes perder! Idôle House: Maquillaje, fragancias, fotos y más

Guatemala se convierte en pionera en innovación retail con la llegada de Idôle House un concepto inmersivo que combina tecnología, belleza y experiencia personalizada.

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Idôle House , Idôle House
Idôle House / FOTO: Idôle House

Guatemala se posiciona como referente regional en innovación con la llegada de Idôle House, la primera Future Store de Lancôme en Latinoamérica.  Este concepto de retail experiencial, presentado por Spectrum Media, está ubicado en el reconocido Centro Comercial Miraflores y redefine la forma en que los consumidores interactúan con las marcas de belleza.

Inspirada en las capitales más avanzadas del mundo, Idôle House introduce un formato futurista que fusiona tecnología, creatividad y experiencias personalizadas en tiempo real.  En un espacio de 43 metros cuadrados, el visitante puede sumergirse en un universo visual envolvente gracias a más de cinco pantallas de alta resolución que crean un entorno dinámico e innovador.

Este espacio no solo destaca por su propuesta tecnológica, sino también por las actividades exclusivas que ofrecerá al público.  Idôle House contará con master class de maquillaje, donde expertos compartirán técnicas, tendencias y recomendaciones para lograr looks sofisticados y actuales.

Además, los asistentes podrán acercarse a conocer las diferentes fragancias icónicas y productos de belleza de Lancôme, explorando nuevas opciones para su rutina diaria de cuidado personal. La propuesta convierte cada visita en una experiencia memorable, donde los consumidores no solo descubren productos, sino que viven la esencia de la marca a través de contenido interactivo, asesoría especializada y experiencias sensoriales únicas.

Más de Idôle House

Este concepto busca fortalecer la conexión emocional entre el cliente y la marca, ofreciendo un recorrido personalizado que se adapta a los intereses de cada visitante. Más que una pop-up store, Idôle House representa la evolución del retail físico, integrando innovación, data y creatividad para generar interacciones auténticas y medibles.

Cada detalle ha sido diseñado para sorprender y posicionar a Guatemala como escenario de proyectos que compiten al nivel de grandes ciudades internacionales.

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Con la llegada de la primera Future Store de Lancôme en la región, Spectrum Media eleva el estándar del comercio experiencial en Centroamérica.

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