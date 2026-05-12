Angry Birds y FIFA: Nuevos Miembros del Salón de la Fama

En una ceremonia especial que atrajo la atención de la comunidad gamer, los videojuegos Angry Birds y FIFA fueron incorporados oficialmente al renombrado Salón de la Fama de los Videojuegos.
Ambas franquicias obtuvieron este reconocimiento por su impacto transformador en la historia reciente de la industria, así como por su capacidad de influenciar a diversas generaciones de jugadores en todo el mundo.
Angry Birds se consolidó como un fenómeno global desde su debut en 2009, revolucionando el escenario de los videojuegos para móviles gracias a su fórmula adictiva y accesible.
Su jugabilidad sencilla combinada con gráficos atractivos y un humor singular, permitió que el título se convirtiera rápidamente en un favorito masivo.
La franquicia marcó un antes y un después para los desarrolladores de apps, estableciendo parámetros para el éxito en el competitivo mercado de juegos casuales.
Numerosos títulos posteriores replicaron su modelo, en parte gracias al reconocimiento de Angry Birds como precursor de dinámicas modernas de gaming móvil.
FIFA y el entretenimiento deportivo interactivo
La serie FIFA, por su parte, representa uno de los pilares fundamentales en el universo del gaming deportivo desde su primera versión en 1993. Cada entrega renovó el interés de millones de aficionados por su promesa de mejora continua en apartados gráficos y de jugabilidad.
La saga de EA Sports superó el papel de simple simulador, convirtiéndose en un espacio de encuentro para apasionados del fútbol y en parte fundamental de la cultura gamer global. Sus modos de juego multijugador y eventos asociados permitieron que FIFA fuera más allá de la pantalla, consolidando comunidades digitales activas y leales.
El Salón de la Fama de los Videojuegos no se enfoca solamente en los récords de ventas, sino en la huella cultural e histórica que cada título deja. Además de Angry Birds y FIFA, esta edición distinguió a otras franquicias de renombre que han dado forma al entretenimiento digital.
- Silent Hill
- Dragon Quest
Cada una de estas sagas se destacó por ofrecer experiencias novedosas y aportar al desarrollo creativo de la industria.