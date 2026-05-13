 Gripe vs Hantavirus: Señales de Alerta y Cuándo Ir al Médico
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¿Gripe o hantavirus? Cómo identificar las señales de alerta y cuándo acudir al médico

El hantavirus se refiere a un grupo de virus transmitidos principalmente por roedores, con transmisión ocasional a los seres humanos.

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Hantavirus, Instagram
Hantavirus / FOTO: Instagram

Durante las temporadas en que aumentan las enfermedades respiratorias, diferenciar entre una gripe común y patologías graves como el hantavirus resulta esencial para actuar a tiempo y proteger a la familia.

Especialistas en salud alertan que, aunque los síntomas iniciales pueden ser similares a los de una gripe, el hantavirus suele presentar signos distintivos que requieren atención médica inmediata.

  • ¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?

El hantavirus es una enfermedad viral severa provocada por diversos virus que circulan en roedores silvestres, principalmente ratones de campo o colilargos. Estos animales transmiten el virus a través de su orina, saliva y heces, contaminando ambientes cerrados y poniendo en riesgo a las personas.

La principal vía de contagio sucede al inhalar partículas en suspensión de estos fluidos en espacios cerrados, graneros, viviendas y áreas con presencia de roedores.

La Secretaría de Salud y el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) han notificado un brote de hantavirus detectado entre pasajeros y tripulantes de un crucero internacional en el Atlántico Sur. 4

La Organización Mundial de la Salud informó sobre un síndrome respiratorio agudo grave vinculado a este brote el 2 de mayo de 2026.

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Hantavirus - Instagram

Signos de alerta y diferencia clave entre gripe y hantavirus

En los primeros días, el hantavirus puede pasar desapercibido, ya que genera fiebre, dolor muscular, cansancio y malestar similares a una gripe fuerte. Sin embargo, los expertos insisten en que la dificultad para respirar es el síntoma que más debe llamar la atención y no debe subestimarse.

Si, después de varios días con síntomas gripales, una persona experimenta presión en el pecho, sensación de falta de aire o problemas respiratorios, se recomienda buscar atención médica de inmediato.

La Secretaría de Salud señala varias formas de transmisión persona a persona, sobre todo en lugares poco ventilados o con contacto prolongado:

  • Contacto físico cercano y prolongado
  • Permanencia en espacios cerrados sin ventilación
  • Exposición a secreciones respiratorias o saliva
  • Contacto con fluidos corporales
  • Compartir utensilios o ropa de cama contaminada
  • Interacción íntima
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La muerte de Betsy Arakawa, esposa del legendario actor Gene Hackman, vuelve a ser tendencia luego de que nuevos casos de hantavirus encendieran las alertas sanitarias en el mundo.

Ventilación del hogar: medida fundamental de prevención

Ventilar los espacios habitacionales es clave para reducir el riesgo y mejorar la calidad del aire en interiores. Algunas recomendaciones básicas incluyen:

  • Abrir puertas y ventanas al menos 30 minutos antes de ingresar a una habitación cerrada
  • Permitir la circulación cruzada del aire abriendo varias ventanas
  • Evitar permanecer mucho tiempo en sitios sin ventilación
  • Limpiar superficies con protección adecuada si hay polvo acumulado
  • Mantener áreas de almacenamiento limpias y organizadas
  • Revisar lugares donde pueda haber roedores
Hantavirus: Francia se preocupa por existencias de mascarillas

Las autoridades recordaron que el hantavirus es “menos contagioso” que el Covid-19, pero que “la responsabilidad del gobierno es anticiparse a todos los escenarios, incluso a los inimaginables”.

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