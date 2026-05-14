 Roban bonsái de 50 años: cámaras muestran escape y rostros
Tendencias

Cámaras captan ruta de escape y rostro de los responsables de robo de bonsái de 50 años

Dos sujetos en motocicleta robaron un bonsái, de casi medio siglo de vida, valorado en más de 3 mil dólares y las cámaras de vigilancia de la Ciudad han permitido nuevas imágenes.

Compartir:
Robo de bonsái en avenida Las Américas,
Robo de bonsái en avenida Las Américas / FOTO:

Recientemente, dos hombres a bordo de una motocicleta robaron un bonsái de un centro especializado en el arte de este técnica milenaria, Estavíos Bonsái, ubicado en avenida de las Américas. Las imágenes del robo causaron indignación en redes sociales. Usuarios no dudaron en compartir las imágenes para intentar bloquear una reventa ilegal de una jaboticaba con años de trabajo especializado.

Este jueves, 14 de mayo, se informó que mediante la tecnología de las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Guatemala se logró evidenciar el rostro de uno de los perpetradores, así como la ruta de escape hacia la 20 calle de la zona 10 capitalina. La denuncia ya fue presentada ante las autoridades competentes y estas nuevas pruebas ayudarán a individualizar a los responsables. 

Con estas nuevas imágenes, Estavíos pide a la población brindar cualquier información que pueda dar con el paradero de los delincuentes. 

Este acto de vandalismo interrumpe seis años de arduo trabajo profesional desde su ubicación en un vivero, relató a Emisoras Unidas Gustavo Ramírez, director del Estavíos Bonsái. "Más que un robo es un atentado contra una vida de 50 años y el esfuerzo invertido en su salud", agregó.

Tanto los años de trabajo de conocimiento aplicado, técnicas y recursos, convierten a esta jaboticaba en un ejemplar valorado en unos USD3 mil 500.

Una especie codiciada para bonsái

La Jaboticaba (Plinia cauliflora) es uno de los ejemplares más fascinantes para el arte del bonsái debido a su corteza descascarada de tonos claros y su característica caulifloria: la capacidad de producir flores y frutos directamente sobre la madera vieja del tronco y las ramas.

Es un árbol de "larga memoria". Con un manejo adecuado de sustratos y fertilización equilibrada, puede vivir décadas en maceta, aumentando su valor estético y comercial con cada año que pasa.

En Portada

Contreras: Si yo tengo que romper cuórum para proteger la ley, lo voy a hacert
Nacionales

Contreras: "Si yo tengo que romper cuórum para proteger la ley, lo voy a hacer"

05:24 PM, Mayo 14
Porras Argueta y García Luna abordan bases para la transición en el MPt
Nacionales

Porras Argueta y García Luna abordan bases para la transición en el MP

03:08 PM, Mayo 14
Presidente Arévalo busca acabar con el festín de la corrupción en las cárcelest
Nacionales

Presidente Arévalo busca acabar con el "festín de la corrupción" en las cárceles

04:08 PM, Mayo 14
Los fiscales generales de Guatemala: historia, poder y controversiast
Nacionales

Los fiscales generales de Guatemala: historia, poder y controversias

03:29 PM, Mayo 14
Se arma lío entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloat
Deportes

Se arma lío entre Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa

05:03 PM, Mayo 14

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalEstados UnidosSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos