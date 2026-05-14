Roban bonsái de 50 años: cámaras muestran escape y rostros

Recientemente, dos hombres a bordo de una motocicleta robaron un bonsái de un centro especializado en el arte de este técnica milenaria, Estavíos Bonsái, ubicado en avenida de las Américas. Las imágenes del robo causaron indignación en redes sociales. Usuarios no dudaron en compartir las imágenes para intentar bloquear una reventa ilegal de una jaboticaba con años de trabajo especializado.
Este jueves, 14 de mayo, se informó que mediante la tecnología de las cámaras de vigilancia de la Municipalidad de Guatemala se logró evidenciar el rostro de uno de los perpetradores, así como la ruta de escape hacia la 20 calle de la zona 10 capitalina. La denuncia ya fue presentada ante las autoridades competentes y estas nuevas pruebas ayudarán a individualizar a los responsables.
Con estas nuevas imágenes, Estavíos pide a la población brindar cualquier información que pueda dar con el paradero de los delincuentes.
Este acto de vandalismo interrumpe seis años de arduo trabajo profesional desde su ubicación en un vivero, relató a Emisoras Unidas Gustavo Ramírez, director del Estavíos Bonsái. "Más que un robo es un atentado contra una vida de 50 años y el esfuerzo invertido en su salud", agregó.
Tanto los años de trabajo de conocimiento aplicado, técnicas y recursos, convierten a esta jaboticaba en un ejemplar valorado en unos USD3 mil 500.
Una especie codiciada para bonsái
La Jaboticaba (Plinia cauliflora) es uno de los ejemplares más fascinantes para el arte del bonsái debido a su corteza descascarada de tonos claros y su característica caulifloria: la capacidad de producir flores y frutos directamente sobre la madera vieja del tronco y las ramas.
Es un árbol de "larga memoria". Con un manejo adecuado de sustratos y fertilización equilibrada, puede vivir décadas en maceta, aumentando su valor estético y comercial con cada año que pasa.