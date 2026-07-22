Cuidado de la piel: Rutina diaria para más que solo rostro

El cuidado de la piel ha evolucionado en los últimos años y hoy los especialistas coinciden en que una rutina efectiva debe ir mucho más allá del rostro. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y está expuesta diariamente a factores como la radiación solar, la contaminación y la fricción, entre otros, por lo que cada zona necesita una atención específica para conservar su salud y apariencia.
Durante mucho tiempo, el skincare se enfocó casi exclusivamente en el cuidado facial de hombres y mujeres. Sin embargo, expertos señalan que labios, axilas, manos, piernas y cuello también sufren el desgaste diario y requieren productos formulados para responder a sus necesidades particulares.
Este enfoque integral busca prevenir la resequedad, fortalecer la barrera natural de la piel y mantener una hidratación adecuada. Uno de los ejemplos más claros son los labios, cuya piel es considerablemente más delgada que la del resto del cuerpo y posee una menor capacidad para retener la humedad.
Además, están constantemente expuestos al viento, el sol, los cambios de temperatura y el contacto con alimentos y bebidas, lo que los hace especialmente vulnerables a la resequedad. Actualmente, las nuevas formulaciones de bálsamos labiales no solo hidratan, sino que incorporan ingredientes como ácido hialurónico, vitamina E y glicerina, que ayudan a fortalecer la barrera cutánea.
Cuidados de tu piel
Algo similar ocurre con las axilas, una zona sometida constantemente a la fricción, la depilación y la humedad. Las manos y las piernas también experimentan una pérdida continua de agua y, al permanecer expuestas durante gran parte del día, pueden perder elasticidad y suavidad si no reciben la hidratación necesaria.
Carolina Solórzano, Brand Manager Skincare de Beiersdorf Centroamérica, explicó que esta evolución ha impulsado el desarrollo de productos que van más allá de su función principal. En ese sentido, marcas como NIVEA y Labello han apostado por formulaciones que, además de hidratar, proteger o controlar el sudor, incorporan ingredientes que ayudan a fortalecer la barrera natural de la piel.
Un ejemplo es Labello Glowy Lips, disponible en versiones con FPS 30 y extracto de magnolia, diseñado para brindar hidratación y un acabado con brillo natural.