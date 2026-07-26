Motociclista Evita Asalto y Advierte sobre Nuevo Robo

Un motociclista fue captado en video evitando que un automovilista se convirtiera en víctima de un presunto asalto al detectar el modo de operar de un grupo de delincuentes en la Ciudad de México. El hecho, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra cómo el conductor de una motocicleta intervino a tiempo para alertar al automovilista, evitando que cayera en un engaño utilizado por presuntos delincuentes para cometer robos.
De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, los sospechosos empleaban un método conocido entre las autoridades como el "engaño de la llanta pinchada". Uno de los sujetos se acercaba al vehículo y hacía señas al conductor para indicarle que una de sus llantas aparentemente estaba dañada.
El objetivo era convencer al automovilista de avanzar unos metros más y detenerse en un punto donde el resto del grupo pudiera sorprenderlo. Una vez que el conductor se orillaba para revisar el supuesto desperfecto, los delincuentes aprovechaban el momento para despojarlo de sus pertenencias.
Sin embargo, el plan no salió como esperaban. Un motociclista que circulaba por la zona identificó el comportamiento sospechoso de los individuos y decidió intervenir. En el video se observa cómo se acerca al conductor del automóvil para advertirle que no se detuviera y que continuara su camino, ya que todo apuntaba a un intento de asalto.
Más de la modalidad de robo
Gracias a la alerta, el automovilista evitó caer en la trampa y abandonó el lugar sin ser víctima del robo. La grabación generó miles de reproducciones y comentarios en plataformas digitales, donde usuarios destacaron la valentía y solidaridad del motociclista por ayudar a una persona desconocida sin poner en riesgo a terceros.
Muchos internautas señalaron que este tipo de acciones demuestran la importancia de mantenerse alerta y de reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades, especialmente en zonas donde se han detectado este tipo de engaños.
Especialistas en seguridad recomiendan que, si un desconocido advierte sobre una supuesta falla mecánica mientras se conduce, lo más prudente es no detenerse de inmediato en el lugar.