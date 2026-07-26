 Motociclista Evita Asalto y Advierte sobre Nuevo Robo
Tendencias

Motociclista evitó asalto y alertó sobre nueva modalidad de robo

La rápida intervención de un motociclista evitó que un automovilista cayera en la trampa.

Compartir:
Robo, Robo
Robo / FOTO: Robo
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un motociclista fue captado en video evitando que un automovilista se convirtiera en víctima de un presunto asalto al detectar el modo de operar de un grupo de delincuentes en la Ciudad de México. El hecho, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra cómo el conductor de una motocicleta intervino a tiempo para alertar al automovilista, evitando que cayera en un engaño utilizado por presuntos delincuentes para cometer robos.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, los sospechosos empleaban un método conocido entre las autoridades como el "engaño de la llanta pinchada".  Uno de los sujetos se acercaba al vehículo y hacía señas al conductor para indicarle que una de sus llantas aparentemente estaba dañada.

El objetivo era convencer al automovilista de avanzar unos metros más y detenerse en un punto donde el resto del grupo pudiera sorprenderlo.  Una vez que el conductor se orillaba para revisar el supuesto desperfecto, los delincuentes aprovechaban el momento para despojarlo de sus pertenencias.

Sin embargo, el plan no salió como esperaban. Un motociclista que circulaba por la zona identificó el comportamiento sospechoso de los individuos y decidió intervenir. En el video se observa cómo se acerca al conductor del automóvil para advertirle que no se detuviera y que continuara su camino, ya que todo apuntaba a un intento de asalto.

Más de la modalidad de robo

Gracias a la alerta, el automovilista evitó caer en la trampa y abandonó el lugar sin ser víctima del robo. La grabación generó miles de reproducciones y comentarios en plataformas digitales, donde usuarios destacaron la valentía y solidaridad del motociclista por ayudar a una persona desconocida sin poner en riesgo a terceros.

Muchos internautas señalaron que este tipo de acciones demuestran la importancia de mantenerse alerta y de reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades, especialmente en zonas donde se han detectado este tipo de engaños.

Agente de la PNC de Guatemala conquista las redes por su belleza y su “peinado”

El elegante peinado de una agente de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala la convirtió en un fenómeno viral.

Especialistas en seguridad recomiendan que, si un desconocido advierte sobre una supuesta falla mecánica mientras se conduce, lo más prudente es no detenerse de inmediato en el lugar.

En Portada

Informe policial revela cómo ocurrió la masacre en Boca del Montet
Nacionales

Informe policial revela cómo ocurrió la masacre en Boca del Monte

11:14 AM, Jul 26
Identifican a los fallecidos en el tiroteo de Boca del Montet
Nacionales

Identifican a los fallecidos en el tiroteo de Boca del Monte

10:37 AM, Jul 26
Clubes guatemaltecos inician su camino en la Copa Centroamericana 2026t
Deportes

Clubes guatemaltecos inician su camino en la Copa Centroamericana 2026

10:11 AM, Jul 26
Tiktoker guatemalteca figura entre las víctimas de masacre en Boca del Montet
Viral

Tiktoker guatemalteca figura entre las víctimas de masacre en Boca del Monte

11:55 AM, Jul 26
VIDEO: Explosión durante quema de torito deja muertos y decenas de heridost
Internacionales

VIDEO: Explosión durante quema de torito deja muertos y decenas de heridos

10:01 AM, Jul 26

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar