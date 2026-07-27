Futbolista Suspendido 5 Años por Agresión a Rival

La inauguración del Campeonato Municipal Femenino de Futsal de Eusébio, en el estado brasileño de Ceará, quedó marcada por un episodio de violencia que ha dado la vuelta al mundo. La futbolista Lara do Nascimento Costa fue suspendida durante cinco años tras propinar una violenta patada en la cabeza a una jugadora rival en pleno encuentro, una acción que generó indignación entre aficionados y autoridades deportivas.
El incidente ocurrió durante el duelo entre RDJ Sport y RSN (As Resenhas), cuando la agresora, en una disputa por el balón, lanzó una patada a la altura de la cabeza de su oponente, quien cayó de inmediato al suelo y requirió atención médica. El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando una ola de críticas por la gravedad de la acción.
Tras revisar lo ocurrido, la organización del torneo actuó con rapidez y anunció una de las sanciones más severas registradas en una competencia de este nivel. Lara do Nascimento Costa fue castigada con cinco años de suspensión de cualquier actividad relacionada con el campeonato, mientras que su equipo, RDJ Sport, fue expulsado de la competencia.
Además de la jugadora golpeada, otra futbolista también necesitó asistencia médica luego de que el encuentro terminara envuelto en una serie de enfrentamientos entre integrantes de ambos equipos. Las autoridades locales condenaron los hechos y reiteraron su compromiso de promover el juego limpio y erradicar la violencia dentro de las canchas.
Más del altercado de la futbolista
Las imágenes del incidente se difundieron ampliamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios calificaron la agresión como "inadmisible", "salvaje" y "sin lugar en el deporte". Muchos internautas respaldaron la decisión de imponer una sanción ejemplar, al considerar que este tipo de conductas ponen en riesgo la integridad física de las deportistas.
El caso ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar las medidas disciplinarias y de prevención de la violencia en el deporte amateur y profesional.