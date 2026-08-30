Pumpkin Spice llega temprano a Guatemala

Aunque en Guatemala todavía no ha pasado la celebración de la Independencia, el sabor que anuncia la llegada del otoño ya está disponible. Desde finales de agosto, los amantes de las bebidas de temporada pueden volver a disfrutar de la esperada familia Pumpkin Spice, con opciones para tomarla caliente, fría o en versiones más indulgentes.
A partir del 25 de agosto de 2026, Starbucks dio la bienvenida en América Latina y el Caribe a una nueva temporada marcada por uno de los sabores más reconocidos de esta época: el Pumpkin Spice. Su llegada se adelanta al inicio oficial del otoño y, en Guatemala, incluso a las fiestas patrias de septiembre, convirtiéndose en una señal inequívoca de que la temporada de calabaza ya comenzó.
@itskatygarcia
Mi época favorita del año ha sido oficialmente inaugurada por STARBUCKS 😭⭐️🫵🏼 ¿cuál es su bebida favvvv para probarla? #starbucks #guatemala #pumpkinseason #pumpkinspice♬ original sound - Katy Garcia
La familia Pumpkin Spice combina espresso, leche y las características notas de calabaza, canela, nuez moscada y clavo, una mezcla que se ha convertido en un clásico para quienes esperan cada año el regreso de estos sabores. Cabe destacar que esta temporada ofrece diferentes alternativas para elegir según el momento del día.
Entre ellas se encuentran el Pumpkin Spice Latte, Iced Pumpkin Spice Latte, Pumpkin Spice Frappuccino Blended Beverage, Pumpkin Spice Cold Brew Cold Foam y Iced Pumpkin Cream Chai Tea Latte. La variedad permite disfrutar el Pumpkin Spice de distintas maneras: desde una bebida caliente y reconfortante hasta opciones frías para quienes prefieren algo refrescante.
Más del Pumpkin Spice
Así, el clásico sabor puede acompañar una mañana de trabajo, una reunión con amigos o simplemente una pausa durante el día. Más allá de la combinación de especias, el Pumpkin Spice se ha convertido en parte de los rituales asociados con el otoño.
Su regreso marca para muchos el inicio de una temporada de bebidas especiales, reuniones y sabores que solo aparecen durante algunos meses.
La propuesta de temporada también incorpora dos opciones de café en grano: Starbucks Brasil Blend, con notas de nueces y chocolate y un perfil suave, y Starbucks 1971 Roast, un tostado oscuro elaborado con cafés arábicos de Colombia, Sumatra y Brasil.