5 Maquillajes Exprés para un Look Impactante en Minutos

Faltan solo algunas horas para la noche de Halloween y muchas personas buscan opción de maquillajes rápidos y fáciles para completar su look sin necesidad de un disfraz elaborado.
Si tienes poco tiempo o materiales limitados, algunos productos básicos pueden ayudarte a lograr un resultado sorprendente en minutos.
Con solo sombras, delineador negro y labial rojo es posible crear maquillajes inspirados en personajes clásicos de esta fecha.
Estas opciones, además de prácticas, pueden adaptarse a lo que tengas en casa y complementar prendas de tu guardarropa.
Cinco ideas de maquillaje de Halloween para resolver de último minuto
- Bruja moderna u oscura: Aplica sombras de tonos oscuros y utiliza delineador negro para marcar una línea alargada en los párpados. Los labios pueden ir en tonos negro, morado o vino. Completa dibujando una luna creciente o puntos pequeños en la frente con delineador líquido. Combínalo con ropa negra y cabello suelto.
- Delineado con telaraña: Realiza tu delineado negro habitual y luego agrega varias líneas finas desde el extremo exterior del ojo hacia la sien. Une los trazos con líneas curvas para formar la telaraña. Puedes elegir entre labial nude o rojo según el efecto que desees.
- Vampira exprés: Utiliza base y corrector para el rostro, y sombras rojas o color vino en el contorno de los ojos. Dibuja labios rojo oscuro y extiende el color desde las comisuras hacia la barbilla para simular sangre.
- Espantapájaros: Aplícate sombras naranjas o cafés y rubor en las mejillas. Dibuja un triángulo naranja en la punta de la nariz y marca líneas negras alrededor. Extiende las comisuras de la boca con delineador negro y añade líneas verticales simulando costuras. Una camisa de cuadros y trenzas pueden completar este look.
- Payaso de terror: Traza triángulos sobre o debajo de los ojos usando delineador negro. Aplica labial rojo en la punta de la nariz y en los labios, alargando la sonrisa hacia arriba para un efecto exagerado.
Antes de aplicar cualquier producto, revisa que sea apto para el rostro y evita el contacto directo con los ojos. Estas ideas ofrecen alternativas rápidas y creativas para celebrar Halloween sin necesidad de un disfraz complejo.