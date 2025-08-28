Piloto capta escalofriante video frente a un cementerio

Un video compartido en TikTok ha dejado sorprendidos a miles de usuarios al mostrar un extraño fenómeno en un bus de Argentina. La grabación, publicada por la cuenta @franconrvz, muestra cómo el timbre del autobús suena automáticamente al pasar frente a un cementerio, a pesar de que el vehículo estaba completamente vacío, con la excepción del conductor. Hasta el momento, el clip acumula más de 5.4 millones de visualizaciones.
El conductor, quien decidió registrar el hecho, aseguró que esta situación ocurre cada vez que transita frente al panteón. "Lo filmó para que me crean, el colectivo está vacío, no hay nadie", explicó mientras mostraba el interior del autobús sin pasajeros. Según narró, el timbre se activa justo cuando pasa frente al cementerio: "Justo enfrente del cementerio, pasó por acá y tocan el timbre".
En la grabación se puede escuchar el característico sonido del timbre como si algún pasajero solicitara la parada, a pesar de que no hay nadie a bordo. "Es horrible", confesó el chofer, mostrando su sorpresa y desconcierto ante lo que él mismo describe como un fenómeno inexplicable.
Reacciones por video captado frente a cementerio
El video rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una mezcla de reacciones entre los internautas. Algunos usuarios mostraron su fascinación y creyeron que se trataba de un evento paranormal, afirmando que este tipo de sucesos ocurren y tienen relación con la presencia de espíritus. Otros tomaron el hecho con humor, especulando que podría tratarse de un truco del conductor o de un fallo técnico en el sistema del timbre del bus.
La combinación del misterio, el elemento paranormal y la cotidianeidad del transporte público convirtió a este video en un contenido ampliamente compartido, con comentarios que van desde la incredulidad hasta la aceptación de lo inexplicable.
Más allá de las opiniones divididas, la grabación ha consolidado un tema viral que sigue atrayendo la atención de internautas tanto en Argentina como en otros países, alimentando la curiosidad sobre los eventos inusuales que parecen ocurrir en lugares asociados a la muerte y el más allá.