Trabajador muere al caer al vacío tras un descuido

Un video de apenas 19 segundos, captado por la cámara de seguridad de un inmueble ubicado en Jodhpur, India, muestra el trágico momento en que un trabajador perdió la vida tras caer al vacío desde un edificio antiguo.
En las imágenes se observa al hombre, vestido con playera, pantalón de mezclilla y descalzo, supervisando unos paquetes mientras sostenía una bebida en una de sus manos. Todo apunta a que laboraba en una empresa de paquetería, ya que se le ve acomodando cajas en el área donde realizaba sus tareas.
Tras mover los empaques, el trabajador se da la vuelta para observarlos desde otra perspectiva, quedando de espaldas a una pequeña barda de apenas 50 centímetros de altura que servía como límite en la construcción.
Al bajar un desnivel, comienza a retroceder sin percatarse de la barda detrás de él. Choca contra ella, pierde el equilibrio e intenta sostenerse con el único brazo libre, pero no logra evitar la caída.
Segundos después, dos compañeros de trabajo se acercan al lugar y, al asomarse, constatan que el hombre había sufrido un accidente fatal.
Video genera conmoción en redes sociales
El video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generó conmoción y debate. Internautas señalaron la falta de medidas de seguridad en el edificio, con comentarios como: "Son comunes esos muros bajitos en la India" o "qué peligrosa esa construcción sin ninguna protección para evitar caer al vacío".
Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre la identidad del trabajador ni sobre las condiciones de seguridad en el edificio.