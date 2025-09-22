 Enjambre de abejas desata pánico y deja víctimas
Viral

Video: enjambre de abejas desata pánico y deja víctimas en plena vía pública

Enjambre de abejas deja un muerto y 11 de heridos; impactante video circula en redes.

Compartir:
abejas, insectos, abejas de miel, colmena, miel, alas, cría, hymenoptera, entomología, apicultura, colonia, abeja, apicultor, carnica, naturaleza, abeja melífera carniola, abejas, abejas, abejas, abejas, abejas, miel, abeja, abeja, abeja, abeja, abeja,, Pixabay
abejas, insectos, abejas de miel, colmena, miel, alas, cría, hymenoptera, entomología, apicultura, colonia, abeja, apicultor, carnica, naturaleza, abeja melífera carniola, abejas, abejas, abejas, abejas, abejas, miel, abeja, abeja, abeja, abeja, abeja, / FOTO: Pixabay

Un trágico ataque de abejas se registró el pasado viernes en Itapetininga, Brasil, dejando un saldo de un hombre muerto y 11 personas heridas, según reportes de autoridades locales y videos compartidos en redes sociales que muestran el despliegue de los equipos de emergencia.

Alrededor de las 11 de la mañana del pasado viernes, los servicios de emergencia recibieron la alerta de un hombre de 74 años que estaba siendo atacado por un enjambre de abejas en las cercanías de un supermercado de la localidad. Las imágenes del video muestran la intensidad del ataque y la dificultad que enfrentaron los rescatistas para acercarse a la víctima.

Como medida temporal, hasta la llegada del Cuerpo de Bomberos especializado, los equipos utilizaron un extintor para intentar mantener alejadas a las abejas. A pesar de estos esfuerzos, seis rescatistas resultaron picados y recibieron atención médica por heridas leves.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, parte del enjambre se dispersó, permitiendo que los rescatistas accedieran finalmente al hombre de 74 años. Lamentablemente, la víctima no sobrevivió al ataque.

Un muerto y 11 heridos tras ataque de abejas 

En total, además del hombre fallecido, resultaron heridas 11 personas: seis paramédicos, tres bomberos y dos mujeres de 50 y 58 años que se encontraban en el aparcamiento del supermercado. Las autoridades indicaron que el enjambre probablemente transitaba por la zona durante su periodo migratorio.

El gerente del supermercado informó que las abejas aparecieron de manera repentina, lo que obligó al personal a cerrar la puerta principal del establecimiento y a resguardar a los clientes y residentes cercanos para evitar más incidentes.

¿Suspendida por su corte de cabello? Ministro de Gobernación responde

Entre rumores y ataques en redes, el mensaje de Francisco Jiménez a la comisaria Diana Ramos.

El video del incidente ha generado gran impacto en redes sociales, mostrando la magnitud de la amenaza y la rápida reacción de los equipos de emergencia frente a un fenómeno natural que, aunque poco frecuente, puede resultar letal. 

En Portada

Migración registra más de 34 mil connacionales retornadost
Nacionales

Migración registra más de 34 mil connacionales retornados

09:22 PM, Sep 22
Contrastes: Lo viral del ganador y perdedor del Balón de Orot
Deportes

Contrastes: Lo viral del ganador y perdedor del Balón de Oro

08:58 PM, Sep 22
Semana de Copa Centroamericana para Xelajú M. C. t
Deportes

Semana de Copa Centroamericana para Xelajú M. C.

06:10 PM, Sep 22
Vapulean a asaltante y lo cuelgan de un árbol en Sanaratet
Nacionales

Vapulean a asaltante y lo cuelgan de un árbol en Sanarate

08:16 PM, Sep 22

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemala#liganacionalredes socialesEE.UU.Mundial 2026JusticiaLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos