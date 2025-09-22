Enjambre de abejas desata pánico y deja víctimas

Un trágico ataque de abejas se registró el pasado viernes en Itapetininga, Brasil, dejando un saldo de un hombre muerto y 11 personas heridas, según reportes de autoridades locales y videos compartidos en redes sociales que muestran el despliegue de los equipos de emergencia.
Alrededor de las 11 de la mañana del pasado viernes, los servicios de emergencia recibieron la alerta de un hombre de 74 años que estaba siendo atacado por un enjambre de abejas en las cercanías de un supermercado de la localidad. Las imágenes del video muestran la intensidad del ataque y la dificultad que enfrentaron los rescatistas para acercarse a la víctima.
Como medida temporal, hasta la llegada del Cuerpo de Bomberos especializado, los equipos utilizaron un extintor para intentar mantener alejadas a las abejas. A pesar de estos esfuerzos, seis rescatistas resultaron picados y recibieron atención médica por heridas leves.
Cuando los bomberos llegaron al lugar, parte del enjambre se dispersó, permitiendo que los rescatistas accedieran finalmente al hombre de 74 años. Lamentablemente, la víctima no sobrevivió al ataque.
Un muerto y 11 heridos tras ataque de abejas
En total, además del hombre fallecido, resultaron heridas 11 personas: seis paramédicos, tres bomberos y dos mujeres de 50 y 58 años que se encontraban en el aparcamiento del supermercado. Las autoridades indicaron que el enjambre probablemente transitaba por la zona durante su periodo migratorio.
El gerente del supermercado informó que las abejas aparecieron de manera repentina, lo que obligó al personal a cerrar la puerta principal del establecimiento y a resguardar a los clientes y residentes cercanos para evitar más incidentes.
El video del incidente ha generado gran impacto en redes sociales, mostrando la magnitud de la amenaza y la rápida reacción de los equipos de emergencia frente a un fenómeno natural que, aunque poco frecuente, puede resultar letal.