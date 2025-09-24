Pasajero ataca a machetazos a un taxista

Un violento ataque contra un taxista en Brasil se volvió tendencia en redes sociales luego de que un pasajero, fuera de control, lo agrediera con un machete al percatarse de que había una cámara de seguridad instalada en la unidad. El hecho, registrado en un video de un minuto con 23 segundos de duración, estremeció a los internautas por la brutalidad de las imágenes.
El clip, que difundido en X (antes Twitter), muestra al conductor realizando su trabajo en silencio mientras en el asiento trasero viajaba un hombre acompañado de una mujer que intenta calmarlo. Desde el inicio, el pasajero aparece alterado, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia.
En las imágenes se observa cómo el pasajero comienza a mostrarse incómodo y señala la cámara instalada en el taxi, cuestionando al conductor. Pese a la tensión, el taxista mantiene la calma mientras la mujer intenta contener al sujeto.
Segundos después, el hombre comienza a palmear al chofer y a agredirlo verbalmente. Cuando el vehículo se detiene y la acompañante desciende, el pasajero saca un machete y lo utiliza para golpear al conductor, quien permanece sujeto por el cinturón de seguridad, lo que lo deja prácticamente inmovilizado.
Pasajero hiere a taxista
El agresor le asestó varios machetazos, hiriéndolo en el brazo y provocando que la víctima quede ensangrentada. A pesar de que el taxista le suplica que se calme, el atacante continúa con la violencia, incluso cuando el conductor logra bajarse del vehículo en un intento por huir.
El video concluye cuando el taxista vuelve a subir a su automóvil para escapar del agresor, quien lo persigue por algunos segundos antes de que el vehículo arranque.
Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el estado de salud del conductor ni la identidad del agresor, pero las imágenes han generado indignación y alarma en redes sociales, donde usuarios exigen a las autoridades que se investigue el caso.