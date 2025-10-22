 Celos desatan pelea entre mujer y mesera en restaurante
Viral

VIDEO. Celos desatan brutal pelea entre mujer y mesera en restaurante

Pelea en restaurante se vuelve viral tras agresión de mujer a mesera.

Compartir:
Pelea en interior de restaurante. , Captura de pantalla video X.
Pelea en interior de restaurante. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra un violento enfrentamiento en un restaurante de Valledupar, Colombia, entre una clienta y una mesera, originado por celos de la primera hacia la interacción de la trabajadora con su novio.

Según las imágenes, la clienta, identificada como Vanessa, descubrió un mensaje de la mesera dirigido a su pareja y, motivada por los celos, inició la agresión golpeando a la empleada dentro del establecimiento.

La mesera, identificada por usuarios en redes como Scarleth Ontivero, se defendió ante los ataques, generando un intercambio de golpes que escaló rápidamente. El enfrentamiento se trasladó a la vía pública, donde la violencia continuó por varios minutos.

La grabación evidencia que clientes y personal del restaurante intervinieron para separar a ambas mujeres, aunque algunas personas también recibieron golpes en el intento.

El mensaje que desató la violenta pelea

Según testigos, la pelea comenzó cuando la clienta descubrió un mensaje enviado por la mesera al teléfono de su novio que decía: "Hola soy la chica de la limonada. ¿Te acuerdas de mí?". De acuerdo con fuentes cercanas, la trabajadora del restaurante habría obtenido el número del novio de la agresora a través de la aplicación con la que él pagó una bebida en el local.

Hasta el momento, la mesera implicada no ha ofrecido declaraciones y el restaurante no se ha pronunciado oficialmente sobre los hechos. Las autoridades locales aún no informan sobre investigaciones o posibles acciones legales derivadas de la agresión.

VIDEO. Robacarros muere tras ser atropellado mientras huía de la policía

Sujeto vinculado a robo de camioneta muere durante persecución policial,

En Portada

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridost
Nacionales

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridos

08:49 AM, Oct 22
Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025

09:08 AM, Oct 22
Solo Dios sabe: piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixcot
Nacionales

"Solo Dios sabe": piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixco

08:39 AM, Oct 22
Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanost
Deportes

Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanos

09:23 AM, Oct 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialJuegos Centroamericanosredes socialesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos