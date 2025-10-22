Celos desatan pelea entre mujer y mesera en restaurante

Un video que se viralizó en redes sociales muestra un violento enfrentamiento en un restaurante de Valledupar, Colombia, entre una clienta y una mesera, originado por celos de la primera hacia la interacción de la trabajadora con su novio.
Según las imágenes, la clienta, identificada como Vanessa, descubrió un mensaje de la mesera dirigido a su pareja y, motivada por los celos, inició la agresión golpeando a la empleada dentro del establecimiento.
La mesera, identificada por usuarios en redes como Scarleth Ontivero, se defendió ante los ataques, generando un intercambio de golpes que escaló rápidamente. El enfrentamiento se trasladó a la vía pública, donde la violencia continuó por varios minutos.
La grabación evidencia que clientes y personal del restaurante intervinieron para separar a ambas mujeres, aunque algunas personas también recibieron golpes en el intento.
El mensaje que desató la violenta pelea
Según testigos, la pelea comenzó cuando la clienta descubrió un mensaje enviado por la mesera al teléfono de su novio que decía: "Hola soy la chica de la limonada. ¿Te acuerdas de mí?". De acuerdo con fuentes cercanas, la trabajadora del restaurante habría obtenido el número del novio de la agresora a través de la aplicación con la que él pagó una bebida en el local.
Hasta el momento, la mesera implicada no ha ofrecido declaraciones y el restaurante no se ha pronunciado oficialmente sobre los hechos. Las autoridades locales aún no informan sobre investigaciones o posibles acciones legales derivadas de la agresión.