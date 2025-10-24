Motoladrones arrollados tras intento de asalto

Un video que circula en redes sociales evidencia un dramático incidente ocurrido la noche del pasado 21 de octubre en Río de Janeiro, Brasil, donde dos motoladrones, involucrados en un intento de asalto, terminaron arrollados durante una persecución.
Las imágenes captadas por un sistema de videovigilancia muestran el momento en que los motoladrones intentan asaltar a un conductor de una camioneta negra alrededor de las 19:36 horas. El vehículo estaba blindado y, al percatarse del intento de robo, la conductora aceleró. Esto provocó que los delincuentes perdieran el control de la motocicleta, cayeran al suelo y fueran arrastrados por la camioneta hasta estrellarse contra una maceta y una palmera en la calle.
Posteriormente, un tercer sujeto se acercó para verificar el estado de los sospechosos, mientras que las autoridades locales llegaron rápidamente al lugar. Los policías esposaron a los dos sujetos que permanecían atrapados debajo de la camioneta y los trasladaron a la comisaría para iniciar las investigaciones correspondientes.
Sujetos atropellado tienen antecedentes por robo
De acuerdo con la Comisaría Gávea, los detenidos son originarios del barrio Mangueira, en la Zona Norte, y cuentan con antecedentes por robos en la Zona Sur de Río de Janeiro.
La jefa de policía, Daniela Terra, señaló que las principales víctimas de estos delincuentes suelen ser mujeres y personas de la tercera edad, y confirmó que las investigaciones buscan también a un tercer implicado en el intento de asalto.