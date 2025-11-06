 Joven enciende un cigarro en gasolinera y desata incendio
Viral

VIDEO. Joven enciende un cigarro en gasolinera y desata un voraz incendio

Encendió un cigarro en una gasolinera y desató una escena de pánico que quedó registrada en video.

Incendio en una gasolinera.
Incendio en una gasolinera. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video ampliamente compartido en redes sociales muestra el momento exacto en que un joven encendió un cigarro en el área destinada para ingerir alimentos dentro de una gasolinera en Brasil. A pocos metros de él, un camión cisterna se encontraba cargando combustible. Lo que parecía una acción inofensiva terminó convirtiéndose en una peligrosa escena que pudo acabar en tragedia.

En las imágenes se observa cómo el joven enciende un fósforo y, tras prender su cigarro, lo lanza al suelo sin imaginar lo que estaba por ocurrir. Antes de que el cerillo tocara completamente el piso, un halo de fuego se propagó rápidamente junto a sus amigos, envolviendo el área en cuestión de un segundo.

El grupo, sorprendido por la velocidad con la que se extendieron las llamas, salió corriendo del lugar mientras el fuego continuaba avanzando por el suelo. Aunque las llamas se detuvieron a escasos metros de la zona de carga de gasolina, el peligro seguía latente: un camión cisterna se encontraba estacionado y aún conectado a la bomba de combustible.

En el video también se aprecia cómo un trabajador, que en ese momento retiraba la manguera del camión, se percata del fuego y retrocede alarmado. La situación pudo haber derivado en una explosión, pero la rápida reacción de dos empleados que acudieron con extintores evitó que el fuego alcanzara los tanques de combustible.

No se reportaron personas heridas 

Gracias al oportuno actuar del personal y a que las personas se alejaron de inmediato, no se reportaron heridos. El incidente, sin embargo, dejó una lección clara sobre los riesgos de manipular fuego o materiales inflamables en zonas de abastecimiento.

Hasta el momento, se desconoce la ubicación exacta de la gasolinera donde ocurrió el suceso, aunque expertos han señalado que los gases y vapores del combustible pueden propagarse con facilidad y encenderse ante la más mínima chispa.

