 El falso león que puso en alerta a todo un pueblo
Viral

VIDEO. Alarma por un supuesto león suelto termina con una inesperada revelación

Vecinos aterrados por el avistamiento de un supuesto león y su captura reveló una sorpresa.

El falso león que puso en alerta a todo un pueblo. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video ampliamente difundido en redes sociales desató sorpresa y risas entre los usuarios luego de que habitantes del condado de Clare, en Irlanda, alertaran a la policía por el presunto avistamiento de un león corriendo entre los árboles de un bosque.

El metraje, de apenas nueve segundos, muestra a un animal grande y de pelaje oscuro moviéndose entre la maleza antes de adentrarse en un bosque denso. La breve grabación, que rápidamente se volvió viral, llevó a muchos a creer que un felino salvaje había escapado de algún zoológico o residencia privada, lo que motivó varias llamadas a la policía irlandesa (Gardaí).

Mouse, el perro que parece un león 

Tras recibir los reportes, agentes de la estación policial de Killaloe iniciaron una búsqueda para verificar la presencia del supuesto felino. Sin embargo, el misterio se resolvió poco después: el "león" era en realidad un perro muy amistoso llamado Mouse.

Según informaron las autoridades en sus redes sociales, Mouse es un Terranova con un peculiar corte de pelo que deja el cuerpo rasurado pero conserva una frondosa melena alrededor de la cabeza y el pecho, lo que le da un sorprendente parecido con un león. En una fotografía compartida por la propia policía, se observa a un oficial acariciando al animal, que posa tranquilo junto a los agentes.

John O’Reilly, un gestor forestal del oeste de Irlanda, contó que fue un camionero quien le envió el video originalmente. Aunque sospechó que podría tratarse de un perro, decidió informar a la policía "por si acaso", recordando que no sería la primera vez que Irlanda enfrenta un caso de un animal exótico suelto.

De hecho, en 1951 un león real escapó de una propiedad privada en Dublín y atacó a un joven, episodio que décadas después inspiró el documental Fortune’s Wheel (2015).

Aunque el misterio del "león de Clare" terminó con una sonrisa, el video sigue circulando en redes como recordatorio de lo fácil que un ángulo de cámara —y un corte de pelo inusual— pueden engañar a todo internet.

