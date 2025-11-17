Hombre asesina a su prometida una hora antes de la boda

Autoridades del estado de Gujarat, en India, investigan el homicidio de una joven de 23 años que perdió la vida apenas una hora antes de celebrar su boda. El hecho ocurrió el sábado pasado en la zona de Tekri Chowk, cerca del lago Prabhudas, en la ciudad de Bhavnagar, donde la víctima vivía junto a su prometido desde hace más de un año.
La joven fue identificada como Soni Himmat Rathod, quien mantenía una relación con Sajan Baraiya, señalado como el principal sospechoso. Pese a la oposición de ambas familias, la pareja había decidido convivir y ya había completado varios rituales religiosos previos al matrimonio. La ceremonia estaba programada para realizarse la noche del sábado.
De acuerdo con el informe preliminar de la policía, la tragedia se habría desencadenado por una discusión relacionada con los gastos de la boda y, en específico, por el vestido que Soni utilizaría para la ceremonia. El desacuerdo habría escalado rápidamente hasta convertirse en una agresión física dentro del domicilio que ambos compartían.
El subcomisario RR Singhal explicó que, durante el altercado, Baraiya presuntamente golpeó a la joven con un tubo de metal y luego la habría proyectado contra una pared, provocándole lesiones mortales. Tras el ataque, el sospechoso huyó del lugar.
Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades luego de notar movimientos extraños y posibles señales de violencia en la vivienda. Al ingresar, la policía encontró el cuerpo de la joven y confirmó su muerte en el sitio. El inmueble también presentaba daños, presuntamente ocasionados durante la agresión.
La víctima fue trasladada a la morgue para la autopsia correspondiente, mientras las autoridades iniciaron una investigación formal por homicidio. La policía continúa recopilando testimonios y revisando si existían denuncias previas por violencia doméstica que ayuden a esclarecer el trasfondo del caso. El sospechoso fue detenido horas después y permanece bajo custodia.