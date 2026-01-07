 Influencer Yulia Burtseva muere tras cirugía de glúteos
Yulia Burtseva, burtseva_italia/Instagram
Yulia Burtseva / FOTO: burtseva_italia/Instagram

La comunidad digital recibió con sorpresa y tristeza la noticia de la muerte de Yulia Burtseva, una reconocida influencer de 38 años que falleció en Moscú tras someterse a una cirugía estética de glúteos en una clínica privada. Las autoridades rusas ya iniciaron una investigación para determinar si hubo negligencia médica durante el procedimiento.

De acuerdo con el medio local MSK1, Burtseva fue intervenida quirúrgicamente el pasado 4 de enero. Sin embargo, su estado de salud comenzó a deteriorarse rápidamente después de la operación, lo que obligó a su traslado de urgencia a un hospital. A pesar de los esfuerzos del personal médico, su fallecimiento fue confirmado poco después.

La cirugía, catalogada como un procedimiento estético de alto riesgo, tenía como objetivo el levantamiento de glúteos. Versiones preliminares señalan que posibles complicaciones médicas podrían haber influido en el desenlace, motivo por el cual la Fiscalía abrió una causa penal. Como parte de las diligencias, se ordenaron exámenes forenses y revisión del actuar del personal clínico.

¿Quién era la influencer Yulia Burtseva?

Yulia Burtseva, de origen ruso pero residente en Nápoles, Italia, vivía junto a su esposo Giuseppe y su pequeña hija. En redes sociales compartía momentos de su vida familiar y cotidiana, logrando construir una audiencia fiel que hoy lamenta su partida.

Su última publicación en la plataforma VK habría sido grabada desde una cafetería en Moscú, acompañada del mensaje: "Buenos días, Moscú", pocas horas antes de ingresar al quirófano.

Hasta el momento, los familiares no han emitido declaraciones públicas sobre el proceso legal ni sobre posibles acciones contra la clínica donde se realizó la intervención.

El caso vuelve a encender el debate en torno a los riesgos de las cirugías estéticas y la supervisión de clínicas privadas que ofrecen este tipo de procedimientos.

Las investigaciones continúan en curso.

