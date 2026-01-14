Monjes budistas: ¿Por qué caminan miles de kilómetros?

Un grupo de monjes budistas ha captado la atención de miles de personas en Estados Unidos mientras realizan una caminata de más 3, 700 km a pie por carretera. Cabe destacar que, los monjes partieron desde Fort Worth, Texas y desean llegar hasta Washington, D.C..
Conocida como la Walk for Peace (Caminata por la Paz), esta peregrinación espiritual no es un acto de protesta política.Y es que todo se trata de una misión profunda para promover la paz, la compasión y la atención plena en un momento en que la sociedad estadounidense enfrenta divisiones y tensiones internas.
Los monjes provienen del Huong Dao Vipassana Bhavana Center, un templo budista en Fort Worth. Iniciaron la marcha el pasado 26 de octubre de 2025 y se espera que concluyan su recorrido en febrero de 2026, tras atravesar al menos 10 estados del sur y este del país.
El objetivo principal de esta extensa caminata no es político ni religioso en el sentido tradicional de buscar conversiones, sino simbolizar la importancia de la paz interior y la compasión en tiempos difíciles. Los monjes, vestidos con túnicas tradicionales y algunos incluso caminando descalzos, se detienen en pequeñas comunidades, ciudades y vecindarios para interactuar con la gente.
Más de la caminata de los monjes budistas
Asimismo, aprovechan para meditar juntos e inspirar reflexiones sobre cómo cultivar una vida más consciente y pacífica. Su líder, el venerable Bhikkhu Pannakara, ha señalado que la caminata es una forma de meditación en movimiento: cada paso representa un acto de paz que se extiende más allá del individuo para resonar en las comunidades que visitan.
El mensaje subyacente es claro: la paz no es un destino, sino una práctica diaria que se refleja en acciones simples como respirar con atención, escuchar con empatía y caminar con propósito.
Aunque esta caminata es inusual en el contexto estadounidense, las tradiciones budistas de peregrinación y caminatas meditativas tienen raíces profundas en prácticas milenarias.