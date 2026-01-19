Cámara capta asalto con arma blanca en Amatitlán

Un video compartido en redes sociales muestra el instante en que un hombre fue asaltado y herido con un arma blanca en el barrio San Antonio, sobre la 3ª avenida, en Amatitlán, la noche del domingo 18 de enero de 2026.
En las imágenes de la cámara de seguridad se observa al atacante corriendo con un cuchillo en la mano, apuntando directamente a la víctima, quien se muestra sorprendida por la presencia del delincuente. Durante varios segundos, el sujeto mantiene el cuchillo sobre la víctima y finalmente logra herirlo.
El video, que tiene una duración aproximada de dos minutos, también muestra cómo un vehículo pasa por el lugar sin detenerse, mientras el agresor continúa apuntando con el arma blanca y se acerca y aleja de la víctima de manera intimidante.
Según la denuncia publicada en una página de noticias de Facebook, la víctima estaba acompañada por otra persona que logró escapar. El agresor dejó abandonada una mochila que contenía documentos y pertenencias, presuntamente relacionadas con su labor como limpiavidrios en la vía pública.
Alertan a amatitlanecos
Los familiares de la víctima señalaron que el video fue difundido para alertar a la comunidad y prevenir futuros incidentes. "Gracias a Dios no pasó a nada grave con mi tío, pero tengan cuidado con esa persona", se lee en la publicación, que también invita a quienes reconozcan al delincuente a denunciarlo ante las autoridades.
La denuncia formal será presentada ante las autoridades correspondientes, mientras vecinos del sector hacen un llamado a extremar precauciones en la zona y reportar cualquier actividad sospechosa.