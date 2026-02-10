Conductor atropella a sujetos que intentaron robarle su auto

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha causado impacto al mostrar el momento exacto en el que un intento de asalto a un vehículo termina de forma violenta e inesperada, luego de que el conductor decidió acelerar y enfrentar directamente a los delincuentes. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad del propio automóvil.
De acuerdo con reportes locales, el hecho ocurrió la tarde del sábado 6 de febrero en la comuna de Quilicura, al norte de Santiago de Chile. En el video se observa cómo, al tomar una curva previa al ascenso de un puente elevado, un vehículo negro se detiene de forma repentina frente al auto de la víctima. En cuestión de segundos, dos sujetos vestidos de negro y con el rostro cubierto descienden del automóvil para intentar cometer el asalto.
Mientras los agresores caminan lentamente hacia la unidad, el conductor, en una maniobra improvisada, decide no frenar y continúa avanzando. La acción culmina cuando el vehículo arrolla al sujeto que iba como copiloto del auto atacante, cuyo cuerpo sale proyectado hacia el vacío en el inicio del bajo puente. El segundo implicado, que viajaba en el asiento trasero, logra ponerse a salvo, aunque el video no permite determinar si sufrió algún golpe.
Gritos de los ocupantes del vehículo
Dentro del automóvil de las víctimas se escuchan gritos, llantos y respiraciones agitadas tras el momento de tensión. En la grabación se oye a una mujer lamentarse y, segundos después, una voz dice: "Tenías razón", seguida de la frase "Reaccionaste bien, weon", justo antes de que el video se corte.
Según medios locales, los delincuentes habrían apuntado con un arma a las víctimas al descender del vehículo, aunque se desconoce si esta era real o de utilería, así como si llegaron a disparar.
Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de los atacantes ni el estado de salud del sujeto atropellado. Vecinos y usuarios en redes sociales señalan que el sector es considerado peligroso debido a incidentes similares registrados anteriormente.