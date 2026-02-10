 Conductor atropella a sujetos que intentaron robarle su auto
Viral

Conductor acelera y atropella a sujetos que intentaron robarle su auto (VIDEO)

Video muestra cómo conductor frustra robo y atropella a sus atacante.

Compartir:
Video capta intento de asalto., Captura de pantalla video de X.
Video capta intento de asalto. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Un video que circula ampliamente en redes sociales ha causado impacto al mostrar el momento exacto en el que un intento de asalto a un vehículo termina de forma violenta e inesperada, luego de que el conductor decidió acelerar y enfrentar directamente a los delincuentes. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad del propio automóvil.

De acuerdo con reportes locales, el hecho ocurrió la tarde del sábado 6 de febrero en la comuna de Quilicura, al norte de Santiago de Chile. En el video se observa cómo, al tomar una curva previa al ascenso de un puente elevado, un vehículo negro se detiene de forma repentina frente al auto de la víctima. En cuestión de segundos, dos sujetos vestidos de negro y con el rostro cubierto descienden del automóvil para intentar cometer el asalto.

Mientras los agresores caminan lentamente hacia la unidad, el conductor, en una maniobra improvisada, decide no frenar y continúa avanzando. La acción culmina cuando el vehículo arrolla al sujeto que iba como copiloto del auto atacante, cuyo cuerpo sale proyectado hacia el vacío en el inicio del bajo puente. El segundo implicado, que viajaba en el asiento trasero, logra ponerse a salvo, aunque el video no permite determinar si sufrió algún golpe.

Gritos de los ocupantes del vehículo 

Dentro del automóvil de las víctimas se escuchan gritos, llantos y respiraciones agitadas tras el momento de tensión. En la grabación se oye a una mujer lamentarse y, segundos después, una voz dice: "Tenías razón", seguida de la frase "Reaccionaste bien, weon", justo antes de que el video se corte.

Según medios locales, los delincuentes habrían apuntado con un arma a las víctimas al descender del vehículo, aunque se desconoce si esta era real o de utilería, así como si llegaron a disparar.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de los atacantes ni el estado de salud del sujeto atropellado. Vecinos y usuarios en redes sociales señalan que el sector es considerado peligroso debido a incidentes similares registrados anteriormente.

VIDEO: Intentó robar en supermercado y terminó expulsado en ropa interior en Alta Verapaz

Video viral muestra a hombre sorprendido robando productos en supermercado de San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

En Portada

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapat
Nacionales

Atacan a balazos al director de la PMT de San Miguel Petapa

06:59 AM, Feb 10
Raphinha es duda para la Copa del Reyt
Deportes

Raphinha es duda para la Copa del Rey

07:18 AM, Feb 10
Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos t
Nacionales

Camión impacta contra poste en bajada de Villalobos

06:32 AM, Feb 10
Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capitalt
Nacionales

Cámaras revelan el modo de operar de motoladrones en zonas 3 y 7 de la capital

07:31 AM, Feb 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCSeguridadNoticias de GuatemalaReal MadridEstados Unidosredes socialesSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos