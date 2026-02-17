Mujer en bicicleta asalta con cuchillo a estudiante

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que, con cuchillo en mano, una mujer que se movilizaba en bicicleta intercepta a un joven estudiante para despojarlo de sus pertenencias. El hecho ocurrió en Guadalajara, una de las zonas comerciales más activas de la ciudad mexicana.
El asalto se registró el viernes 13 de febrero, alrededor de las 20:58 horas. En las imágenes se observa cómo la agresora se aproxima a la víctima en plena vía pública, lo amenaza con el arma blanca y le exige sus objetos de valor. Tras cometer el atraco, huye rápidamente pedaleando, sin que se observe presencia policial inmediata en el sector.
Un detalle que llamó la atención en la grabación es que, segundos antes del robo, se aprecia a una mujer corriendo apresuradamente por el lugar, como si intentara escapar de la asaltante.
El video se viralizó en varios países debido a la modalidad del ataque y a la facilidad con la que la responsable logra escapar. En redes sociales, usuarios señalaron que este tipo de hechos se ha vuelto cada vez más frecuente no solo en México, sino en distintos países de Latinoamérica.
También cuestionaron la efectividad de los operativos de vigilancia, al considerar que, pese a la instalación de cámaras y los patrullajes anunciados, los delitos continúan ocurriendo incluso en áreas concurridas.
Caso similar en Guatemala
Un caso similar se difundió recientemente en ciudad de Guatemala. Vecinos de la zona 18 permanecen alertas tras la circulación de un video que muestra un violento asalto contra una joven estudiante registrado en la colonia en la colonia Valles del Encino.
Las cámaras de seguridad captaron a la adolescente caminando alrededor de las 13:45 horas del jueves 12 de febrero de 2026, cuando un vehículo rojo, modelo Hyundai con placas P-454 JTN, se detuvo frente a ella.
Un sujeto descendió de la parte trasera, la sorprendió, la arrinconó y le arrebató lo que parecía ser su chumpa, presuntamente con dinero o celular en su interior. La joven quedó atónita, y los responsables se dieron a la fuga sin que pudiera reaccionar.